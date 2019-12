Uniwersalny kolor, intrygująca faktura

Kwiaty to uniwersalny i ponadczasowy wzór, który dodaje wnętrzom uroku i delikatności. Nic dziwnego, że sięgają po niego także producenci dywanów. Na rynku możemy znaleźć wiele produktów wykorzystujących kwiatowe akcenty – zarówno w formie pokaźnych, utrzymanych w intensywnych, kolorach motywów, jak i w bardziej stonowanej wersji. Tym, którzy chcieliby wykorzystać ten deseń, ale zależy im, by nie zdominował on aranżacji, z pomocą przychodzi dywan Agnella Galaxy Alula White dostępny w ofercie firmy ARTE. Delikatne, kwiatowe motywy z połączeniu ze stonowanym odcieniem utrzymanym w tonacjach bieli i beżu przywodzą na myśl misternie tkane koronki. Dzięki temu dywan nabiera elegancji i szyku, doskonale sprawdzając się w salonach i sypialniach utrzymanych w stylu klasycznym, angielskim czy romantycznym.

Trwałość i funkcjonalność

Dywan Agnella Galaxy Alula White z oferty firmy ARTE zachwyca nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale też wysoką jakością. 100% wełny w składzie powoduje, że jest elastyczny, sprężysty i łatwy do utrzymania w czystości. Dodatkowo nie elektryzuje się, kumuluje ciepło i ma naturalną zdolność regulowania wilgotności w pomieszczeniu: gromadzi jej nadmiar, który następnie oddaje, gdy powietrze staje się przesuszone, utrzymując tym samym wrażenie świeżości we wnętrzu. Wełniane runo o wysokości 9 mm zapewnia dywanowi niezwykłą miękkość i czyni go bardzo przyjemnym w dotyku. Warto też podkreślić, że model Agnella Galaxy Alula White jest tkany maszynową metodą Wilton, co sprawia, że każdy pojedynczy element runa jest precyzyjnie osadzony, a to wpływa na jakość i trwałość produktu.

Dywan dostępny jest w trzech rozmiarach: 133 x 190 cm, 160 x 230 cm oraz 200 x 300 cm.