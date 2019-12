Świąteczny klimat w mieszkaniu. Jak go uzyskać za pomocą oświetlenia?

Nie jest tajemnicą, że światło nadaje wnętrzu wyjątkowego charakteru, który szczególnego znaczenia nabiera zwłaszcza w czasie świąt. To m.in. z tego względu Boże Narodzenie kojarzy nam się z lampkami na choince czy łańcuchami świetlnymi rozwieszonymi w różnych częściach mieszkania, a nawet na balkonach czy elewacji budynku. Jeśli jednak chcemy, by w tym szczególnym okresie oświetlenie nie tylko tworzyło niezwykłą atmosferę, ale samo w sobie stanowiło element dekoracyjny, postawmy na produkty, które swoim wyglądem nawiązują do bożonarodzeniowych ozdób. „Ciekawą propozycją, doskonale wpisującą się w gwiazdkowy klimat, są lampy STAR marki Nowodvorski Lighting. Ich cechą charakterystyczną jest kształt gwiazdy, dzięki któremu świetnie sprawdzą się jako element dekoracji i stworzą przytulną, bajkową atmosferę. W skład serii wchodzą dwa modele: lampa stojąca oraz zwis w przypadku których źródło światła stanowi pojedyncza żarówka z gwintem typu E27 o maksymalnej mocy 40W. Obie oprawy posiadają wysoki stopień ochrony IP (dla lampy stojącej to IP 44, a dla wiszącej IP 65), co oznacza, że mogą być bezpiecznie użytkowane na zewnątrz, stanowiąc efektowną ozdobę przydomowej przestrzeni i wprowadzając świąteczny klimat już od samego wejścia na posesję”, podpowiada Małgorzata Nowodworska, ekspert marki Nowodvorski Lighting. „Połączenie wysokiej jakości materiałów, efektownego kształtu oraz wysokiego stopnia ochrony sprawia, że lampy z kolekcji STAR mogą pełnić nie tylko funkcję ozdobną, ale też użytkową, i to nie tylko w okresie Bożego Narodzenia. Wykonane z tworzywa w kolorze białym oprawy pięknie kontrastują z trawą i zielenią drzew, a jasne światło, zwłaszcza po zmroku, pięknie podkreśla biel śniegu”, dodaje specjalistka.

Lampa jak świąteczna ozdoba

Złoty to jeden z tych kolorów, który szczególnie kojarzy nam się z Bożym Narodzeniem. Nic dziwnego, że stawiamy wówczas na ozdoby i dodatki utrzymane w tym odcieniu. Ale oprócz nich, możemy też pomyśleć o złotych elementach wyposażenia, które świetnie sprawdzą się zarówno w czasie świąt, jak i przez pozostałą część roku. W końcu planowanie gwiazdkowego wystroju wnętrz może stanowić doskonały impuls do noworocznych zmian w aranżacji domu lub mieszkania. W bożonarodzeniowy klimat z powodzeniem wpiszą się lampy w modnym, złotym kolorze, które nie tylko ozdobią przestrzeń, ale też wypełnią je odpowiednią ilością światła. „Właściwie wyeksponowana (np. za pomocą zawieszonej na niej jemioły) złota oprawa z powodzeniem dopełni świąteczną aranżację, jednocześnie nadając wnętrzu niezwykłego blasku. Przykładem może być wykonana w całości ze stali mosiądzowanej, połyskująca lampa WAVE z oferty Nowodvorski Lighting. Sprawdzi się m.in. zawieszona nad stołem w salonie czy jadalni, gdzie podczas wieczerzy wigilijnej oświetli smakowite potrawy, a w pozostałe dni roku ułatwi codzienne aktywności”, podpowiada Małgorzata Nowodworska, ekspert marki Nowodvorski Lighting. Jeśli jednak sam złoty kolor to dla nas zbyt mało i chcemy, by nasza lampa jeszcze pełniej wpisywała się w świąteczny klimat, postawmy na taką, która swoim kształtem nawiązuje do bożonarodzeniowych motywów. „Wśród lamp, które od razu kojarzą nam się z Gwiazdką, warto wyróżnić kolekcję GSTAR marki Nowodvorski Lighting. Cienkie, złote elementy układające się w kształt nieregularnej gwiazdy przywodzą na myśl oczywiste skojarzenia, a połączenie czerni ze złotem sprawia, że model ten sprawdzi się praktycznie w każdej aranżacji – idealnie współgra z intensywnym kolorem świerku czy śnieżnobiałą zastawą stołową. A dzięki eleganckiemu, złotemu wykończeniu i prostej, minimalistycznej formie, będzie zdobić mieszkanie jeszcze długo po świętach”, podpowiada specjalistka marki Nowodvorski Lighting.