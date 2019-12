Dlaczego bloczki akustyczne są pozbawione profilowań?

O szkodliwym wpływie hałasu na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków mówi się coraz więcej. Coraz częściej też inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, a także deweloperzy przykładają wagę do parametrów akustycznych. Firma H+H, odpowiadając na to zapotrzebowanie, proponuje specjalne produkty pozwalające budować ściany w sposób szczególny chroniące przed przenikaniem niechcianych dźwięków.

Prostopadłościany bez drążeń i profilowań

Świetna izolacyjność akustyczna to jedna z głównych zalet silikatów. Wiadomo bowiem, że im masywniejsza przegroda, tym trudniej wprawić ją w drgania. Wszystkie wyroby wapienno-piaskowe charakteryzują się znacznym ciężarem. W ofercie Systemu Budowy H+H znaleźć można jednak również specjalne produkty, które posiadają ponadstandardowe parametry akustyczne. Bloczki H+H Silikat A oraz H+H Silikat A PLUS – przeznaczone do ścian nośnych a także H+H Silikat A12 przeznaczony do ścian działowych produkowane są w wysokich klasach gęstości. Jednak ich wyjątkowość nie kończy się na tym. Mają one bowiem kształt pełnego prostopadłościanu o wszystkich powierzchniach gładkich. Nie przez przypadek producent pozbawił je drążeń i profilowań. Brak otworów wewnętrznych zapobiega pojawieniu się zjawisk rezonansowych. Gładkie boki to niejako celowe postawienie wykonawcy przed koniecznością wypełnienia zaprawą spoin pionowych. Pamiętać bowiem należy, że dokładne wypełnienie zarówno spoin pionowych, jak i poziomych to zapewnienie wyjątkowo wysokiej szczelności muru.

Jak zbudować ścianę o podwyższonej izolacyjności akustycznej?

Gładkie boki H+H Silikatów A12, A i APLUS pozwalają bez trudu starannie nałożyć odpowiednią warstwę zaprawy. Bardzo ważne jest zadbanie o to, aby ściana nie miała żadnych ubytków ani nieszczelności. Warto unikać wykonywania bruzd czy prowadzenia instalacji elektrycznych w takich przegrodach (zlecane jest prowadzenie instalacji w warstwie tynku). Jeżeli nie da się tego wykluczyć, należy dołożyć starań, by nie osłabić w znaczący sposób przekroju muru. Gniazda czy puszki nie mogą być lokalizowane „na przestrzał” po obu stronach ściany. Wysoką szczelność akustyczną pomaga też uzyskać właściwa warstwa tynku. Zaleca się, aby ścianę z silikatów otynkować obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 12 cm lub tynkiem gipsowym o grubości 10 mm.

Prawidłowo wykonana ściana działowa lub konstrukcyjna z bloczków H+H Silikat A12, A lub APLUS, w zależności od grubości przegrody i klasy gęstości, pozwala osiągnąć bardzo wysoką izolacyjność akustyczną RA1 od 49 dB do aż 60 dB.

Więcej informacji na www.hplush.pl