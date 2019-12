Wymiana podłogi to zadanie, które postrzegane jest jako długie, skomplikowane i pracochłonne. Z tego też względu podczas odświeżania pomieszczeń czy zmiany wystroju wnętrza wiele osób pomija ten etap i skupia się jedynie na odmalowaniu ścian oraz zakupie nowych elementów wyposażenia. Tymczasem nowoczesne materiały do aranżacji podłogi pozwalają na jej błyskawiczną metamorfozę i gwarantują elegancki efekt już po kilku godzinach od rozpoczęcia prac. Doskonałym przykładem takiego produktu są montowane na click panele winylowe wineo 400 w wersji Multi-Layer. Dzięki specjalnej technologii łączenia LocTec układanie podłóg z tej kolekcji odbywa się szybko i łatwo, a przy tym nie wymaga stosowania wielu różnych narzędzi - wystarczy tylko piła do przycinania paneli. Sam proces montażu jest również cichy i czysty, więc wymiana podłogi nie jest zadaniem uciążliwym dla domowników ani sąsiadów. Co więcej, znaczna grubość paneli wineo 400 w wariancie Mult-Layer (9mm) sprawia, że mogą one w pewnym stopniu zminimalizować ewentualne nierówności posadzki.





Funkcjonalność i elegancja w pakiecie

Przeznaczone do montażu na click panele winylowe z kolekcji wineo 400 w wersji Multu-Layer to propozycja, która przypadnie do gustu nie tylko wielbicielom szybkich metamorfoz, ale również osobom poszukujących nowoczesnych, funkcjonalnych i eleganckich materiałów wykończeniowych. Podłogi z tej kolekcji charakteryzują się bowiem elastyczną, wytrzymałą i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnią. Do tego są one ciche, miękkie i ciepłe w dotyku, zatem można po nich chodzić boso, siadać, leżeć lub bawić się na nich z dzieckiem bez ryzyka wyziębienia czy efektu zimnych stóp. Bogata kolorystyka i faktura nawierzchni w połączeniu z różnymi wymiarami paneli sprawiają natomiast, że panele winylowe wineo 400 w wersji Multi-Layer staną się również prawdziwą ozdobą wnętrza. Użytkownicy mają do wyboru aż 40 stylowych dekorów, w tym 18 drewnianych o wymiarach 1222 x 182 mm i 10 o optyce kamienia lub płytek ceramicznych w rozmiarze 601 na 310 mm. Pozostałe 12 dekorów to panele XL (1520 x 230 mm), które formatem, kolorystyką i fakturą przypominają naturalne deski drewniane.





Dodatkowe informacje o produktach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: https://www.wineo-polska.pl/