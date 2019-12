Produkty dopasowane do potrzeb

Innowacyjna linia Perfect Seal jest odpowiedzią marki Bostik na zapotrzebowanie majsterkowiczów, poszukujących produktów maksymalnie skutecznych, a zarazem niezwykle prostych w zastosowaniu. Dedykowana jest osobom, które chciałyby różnego rodzaju prace wykonać samodzielnie i zgodnie z zasadami sztuki, jednak nie chcą tracić czasu na przeglądanie sklepowych półek i mozolną analizę składu czy zastosowań różnego rodzaju propozycji. Linia Perfect Seal marki Bostik spełnia te oczekiwania w 100%, ponieważ stworzona została w myśl zasady: jeden produkt na jedno zastosowanie. Znalazły się w niej zatem uszczelniacze, akryle i wielofunkcyjne preparaty hybrydowe, przeznaczone do wymagań kuchni, łazienki, i ścian, a także przestrzeni wokół okien i drzwi, dachu oraz balkonu. Każdy z produktów charakteryzuje się niezwykłą skutecznością, prostą aplikacją i wyjątkową trwałością, a do tego posiada cechy, pożądane w konkretnych pomieszczeniach. Akryle Perfect Seal w szybki i łatwy sposób pomagają uporać się z nierównościami czy szczelinami w obrębie ścian lub sufitów, a także są nieocenione podczas tworzenia konstrukcji w ramach tzw. suchej zabudowy. Bostik Perfect Seal Łazienka Silikon lub Silikon Neutralny nie tylko doskonale zabezpieczają okolice wanny czy brodzika przed przenikaniem wody, ale również minimalizują ryzyko powstawiania pleśni i grzybów w miejscach narażonych na działanie wilgoci. Silikon o nazwie Bostik Perfect Seal Kuchnia świetnie z kolei współgra z większością materiałów budowalnych, spotykanych w tym wnętrzu, czyli ceramiką, drewnem, metalem i laminatami, a co najważniejsze – jest bezpieczny dla zdrowia i przeznaczony do kontaktu z żywnością. Pozostałe produkty z linii Perfect Seal, takie jak Bostik Perfect Seal Dach, Balkony i Tarasy czy Bostik Perfect Seal Multi również posiadają unikalne cechy i wyjątkowe właściwości, czyniące z nich idealny wybór do określonych prac naprawczych.





Profesjonalny efekt w każdych warunkach

Nowa linia Perfect Seal to grupa niezwykłych produktów, sprawiających, że nawet poczatkujący majsterkowicz doskonale poradzi sobie z większością prac wykończeniowych i uszczelniających. Rewolucyjnym pomysłem marki Bostik było jednak nie tylko stworzenie preparatów o wyjątkowych właściwościach, zamkniętych w jasno oznaczonych i doskonale opisanych kartuszach, ale opracowanie komplementarnego systemu, umożliwiającego szybką i wygodną, a zarazem idealnie precyzyjną aplikację każdego z uszczelniaczy. Wystarczy zaopatrzyć się w potrzebny w danej chwili uszczelniacz z linii Perfect Seal i dobrać do niego finiszer w sprayu o nazwie Gładka Fuga oraz specjalną szpachelkę, umożliwiającą doskonałe wyprofilowanie spoiny. Mając do dyspozycji taki zestaw i opierając się na wskazówkach z opakowania, można bez trudu wykonać wszystkie prace uszczelniające i w niedługim czasie cieszyć się perfekcyjnym efektem końcowym. Dodatkową zachętą do wypróbowania wyjątkowego systemu Perfect Seal może być konkurs, który marka Bostik rozpoczęła z początkiem grudnia 2019 roku. Każdy, kto do 31 stycznia kupi taki właśnie zestaw (uszczelniacz + spray Gładka Fuga i szpachelka) może wziąć udział w zabawie - wymyślić autorskie hasło reklamowe i wygrać fantastyczne nagrody. Do zdobycia jest nowoczesny IPhone, niezwykle funkcjonalny smartwatch i elegancka hulajnoga.

https://www.bostik.com/pl/poland/products/PERFECTSEALKUCHNIASILIKONNEUTRALNY