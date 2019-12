Jakie bloczki z betonu komórkowego stosować na ściany zewnętrzne?

Ściany zewnętrzne oddzielają pomieszczenia od środowiska zewnętrznego, a co za tym idzie powinny odpowiednio chronić przed czynnikami atmosferycznymi, ucieczką ciepła wytwarzanego we wnętrzu oraz niechcianymi dźwiękami z otoczenia. Pełnią też istotną funkcję konstrukcyjną – odpowiadają zarówno za przenoszenie obciążeń na fundamenty, jak i sztywność budynku. Konstrukcje mogą różnić się między sobą pod względem użytego materiału, technologii budowy oraz sposobu wykończenia. Niezależnie od tych różnic, wszystkie muszą spełniać wymagania określone w Warunkach Technicznych – wyjaśnia ekspert firmy H+H Polska.





Ciepły dom ze ścianą jednowarstwową

Energooszczędność to wciąż jeden z najbardziej aktualnych tematów, zarówno w skali całej gospodarki, jak też z punktu widzenia indywidualnych wyborów w poszczególnych gospodarstwach domowych. O ochronie termicznej budynków mówi się więc w kontekście ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, a także minimalizowania wydatków na ogrzewanie i chłodzenie domu. Nic więc dziwnego, że parametr przenikalności cieplnej jest pierwszym, który rozważa większość inwestorów podczas wyboru materiałów na ściany zewnętrzne. Zwłaszcza, że coraz bliżej do 1 stycznia 2021 r., kiedy zaczną obowiązywać zaostrzone przepisy odnośnie dopuszczalnego współczynnika U dla przegród zewnętrznych – tłumaczy Robert Janiak z firmy H+H Polska.

Beton komórkowy słynie ze swoich właściwości termoizolacyjnych, dzięki zawartości licznych pęcherzyków powietrza. Z tego względu jest popularnym materiałem do budowy ścian. Pamiętać jednak należy, że produkowany jest w różnych klasach gęstości objętościowej, co ma bezpośredni wpływ na izolacyjność cieplną. Elementy murowe z betonu komórkowego o najniższej gęstości to jedne z nielicznych na rynku, które pozwolą zbudować ścianę jednowarstwową spełniającą wymogi przewidywane przez ustawę na rok 2021. Bloczki H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO o szerokości 42 cm zapewnią współczynnik U na poziomie 0,20 W/(m2K), H+H Gold+ 2,0-350 TERMO szer. 48 cm zagwarantują U= 0,19 W W/(m2K), a H+H Gold+ 1,5-300 SUPERTERMO o szerokości 42 cm zaledwie U=0,17 W/(m2K).





Kompromis między termoizolacyjnością a wytrzymałością

Zastosowanie dodatkowej warstwy styropianu lub wełny mineralnej, pozwoli zbudować cieńsze ściany, które mogą osiągać bardzo dobre wyniki pod względem energooszczędności. Warstwa izolacyjna przejmuje wówczas dużą część odpowiedzialności za ochronę cieplną. W tym wypadku można zdecydować się nie tylko na bloczki o mniejszych wymiarach, ale też wyższej gęstości objętościowej. Pamiętać bowiem należy, że w przeciwieństwie do termoizolacyjności, wraz ze zwiększaniem gęstości objętościowej rośnie też wytrzymałość na ściskanie oraz izolacyjność akustyczna. Złotym środkiem w przypadku ścian dwu- trójwarstwowych jest zatem beton komórkowy o gęstości 500-600 kg/m3 – podkreśla ekspert firmy H+H Polska. Przykładowo budując ścianę zewnętrzną z bloczków H+H Gold+ 4,0-500 o szer. 30 cm i styropianu (λ = 0,04 W/(m·K)) o szer. 10 cm spełnimy warunek U=0,20 W/(m2K). Zwiększając grubość styropianu do 20 cm, osiągniemy bardzo niski współczynnik U=0,13 W/(m2K). Jeszcze lepszą wytrzymałość na ściskanie zapewni bloczek H+H Gold+ 5,0-600, który przy szerokości 30 cm i warstwie styropianu 12 cm również spełni normę pod względem współczynnika przenikania ciepła przewidzianego na rok 2021. Przy 15-centymetrowej warstwie styropianu wymaganie U<=0,20 W/(m2K) spełnią ściany z bloczków o szerokości 24 cm, a nawet zaledwie 20 cm.

Elementy murowe z betonu komórkowego oferowane w ramach Systemu Budowy H+H to doskonałe rozwiązanie do budowy ciepłych i wytrzymałych ścian zewnętrznych. Dobierając ich gęstość do oczekiwanego współczynnika U ściany, a także dopasowując do siebie szerokość bloczka i warstwy izolacyjnej, bez trudu osiągniemy pożądane rezultaty, również te spełniające restrykcyjne normy.

