Optymalna ilość światła to podstawa

Pokój dziecięcy to jedno z tych wnętrz, które pełni jednocześnie wiele funkcji. Zwłaszcza, gdy korzysta z niego kilkoro maluchów w różnym wieku. To nie tylko miejsce do nauki, zabawy czy rozwijania swoich pasji, ale też przestrzeń w której najmłodsi śpią czy przyjmują swoich gości. Taka wszechstronność pokoju dziecięcego sprawia, że musi on być właściwie urządzony – nie tylko pod względem umeblowania, ale również oświetlenia. „Przy wyborze oświetlenia do pokoju dziecka kluczową zasadą, o której powinniśmy pamiętać, jest funkcjonalność. Decydując się na konkretne lampy zwróćmy uwagę na to, czy są one w stanie zapewnić pociechom optymalną ilość światła potrzebną do odrabiania lekcji, czytania książek czy innych codziennych aktywności. W dziecięcym pokoju nie może zatem zabraknąć lampy sufitowej, najlepiej wyposażonej w kilka źródeł światła. Dziewczynkom z pewnością przypadną do gustu oprawy z kolekcji FLOWERS marki Nowodvorski Lighting dostępne w kolorze różowym lub zielonym a chłopcom modele z serii PLANE, które swoim wyglądem przypominają startujące samoloty. Obie lampy mają jeszcze jedna zaletę – ruchome ramiona tych opraw pomogą optymalnie doświetlić poszczególne strefy”, wyjaśnia Małgorzata Nowodworska, ekspert marki Nowodvorski Lighting. „Wybierając lampy do pokoju dziecięcego koniecznie zadbajmy też o odpowiednie oświetlenie biurka lub stolika przy którym młodsze dzieci będą rysować, a starsze odrabiać lekcje. Jeśli pociecha jest praworęczna, źródło światła powinno się znajdować po jej lewej stronie, tak, by nie było zasłaniane podczas pisania”, dodaje specjalistka.

Więcej niż oświetlenie

Wybierając oświetlenie do pokoju dzieci nie możemy zapominać, że jest to przede wszystkim ich królestwo i również one powinny mieć możliwość wyrażenia swojego zdania w tej kwestii. Jeżeli maluch marzy o żyrandolu w określonym kształcie (samochodu, zwierzątka, gwiazdki) lub lampie z abażurem ozdobionym wizerunkiem postaci z ulubionej bajki, pozwólmy mu na to. Dobrym pomysłem jest też nawiązanie do pasji i zainteresowań najmłodszych domowników. „Przy zakupie lamp do pokoju dziecięcego pamiętajmy, że dzieci szybko rosną, a wraz z wiekiem zmieniają się ich upodobania. Dobrze zatem postawić na oprawy o uniwersalnych kształtach i kolorach, które nie znudzą się naszemu malcowi już po chwili od zamontowania. Jeśli wspólny pokój dzieli chłopiec i dziewczynka, zrezygnujmy z klasycznych róży i błękitów na rzecz innych kolorów, które przypadną im obojgu do gustu. Może to być np. beż, zieleń czy różne odcienie szarości”, podpowiada specjalistka marki Nowodvorski Lighting. „Nie zapominajmy też, że oświetlenie w pokoju dziecięcym powinno nie tylko być funkcjonalne, ale też zdobić wnętrze, tworzyć niezwykły klimat i zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza wieczorem – delikatne, dyskretne światło umieszczone w pobliżu łóżeczka sprawi, że maluszek będzie się czuł bardziej komfortowo, zwłaszcza gdy nie potrafi zasnąć przy zgaszonej lampce. Tu doskonale sprawdzi się np. niewielki kinkiet MALWI marki Nowodvorski Lighting, który jest dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i różowym i tym samym przypadnie do gustu zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom. W pokojach dziecięcych możemy też postawić na lampy mocowane na ścianie, np. z kolekcji HEART, COMIC BOOK lub SIGNPOST marki Nowodvorski Lighting. Atrakcyjne kształty i uniwersalne kolory nadają im oryginalnego charakteru, dzięki czemu spodobają się zarówno młodszym, jak i starszym dzieciom i to nie zależnie od płci. Kilka źródeł światła oraz możliwość obracania reflektorków i tym samym dowolnego regulowania kierunku padania światła zapewnią właściwie doświetlenie blatu czy ekranu komputera”, dodaje specjalistka.