Dywany z duszą

Przedmioty nadgryzione zębem czasu dla wielu osób mają dużą wartość sentymentalną i nierzadko potrafią przywołać na myśl szczególne chwile w życiu. Oczywiście największą wartość mają te, które gromadziliśmy przez lata lub odziedziczyliśmy po najbliższych, jednak nawet jeśli pochodzą z antykwariatów czy targów staroci mają swój nieodparty urok i potrafią być wyjątkową ozdobą wnętrz. Popularność starych mebli, obrazów czy innych dodatków, takich jak wazony, lustra w ozdobnych ramach itp. sprawia, że wiele osób celowo postarza wybrane elementy wyposażenia mieszkania, chcąc w ten sposób nadać im szlachetny charakter. Trend ten widoczny jest m.in. wśród producentów dywanów. Modele stylizowane na stare, z fabrycznymi przebarwieniami i przetarciami, wprowadzają do domu niezwykły, tajemniczy klimat i pozwalają stworzyć atrakcyjne aranżacje utrzymane w stylu vintage czy shabby chic. Nieidealne wzory i celowe nadszarpnięcia materiału czynią z takich dywanów nieoczywisty, ale efektowny dodatek.





Dywany w stylu vintage

Przykładem dywanów postarzanych zasługujących na szczególną uwagę są produkty z kolekcji Ragotex i Osta, dostępne w ofercie firmy ARTE. Każdy z nich powstaje przy użyciu zaawansowanych technologii produkcji a dodatkowo wyróżnia je subtelny wzór i ciekawa faktura. Miłośnikom wnętrz utrzymanych w klimacie vintage z pewnością przypadnie do gustu model Ragotex Beluchi 88465 2282 utrzymany w odcieniach stonowanego brązu, beżu i zieleni. Tradycyjny, perski wzór oraz oryginalne przebarwienia i przetarcia nadają mu atrakcyjny, postarzany wygląd. Charakter dywanu dodatkowo podkreśla efektowne wykończenie w postaci frędzli. W aranżacje sprawiające wrażenie pochodzących z minionych epok świetnie wpisze się też model Ragotex Beluchi 88425 5989, dostępny w ofercie firmy ARTE. Elegancka, stonowana kolorystyka utrzymana w odcieniach brązu i granatu idzie tu w parze z pięknym, orientalnym wzorem. Choć ze względu na charakterystyczne przebarwienia i przetarcia dywan sprawia wrażenie „podniszczonego”, to o jego jakość nie musimy się martwić. Gęstość runa na poziomie miliona punktów/m2 oraz solidna, belgijska produkcja to dowód na to, że mamy do czynienia z produktem najwyższej klasy.





Postarzany dywan ociepli nowoczesne wnętrze

Dywany postarzane sprawdzą się nie tylko we wnętrzach w stylu vintage czy shabby chic. Świetnie będą się też prezentować w nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach, przełamując ich surowość i wprowadzając do nich odrobinę przytulności. Model Osta Patina 41076 500, dostępny w ofercie firmy ARTE, urzeka atrakcyjną kolorystyką utrzymaną w stonowanych odcieniach beżu, brązu i błękitu. Oszczędność i prostota, za które odpowiada subtelny wzór, idzie tu parze z efektem postarzania osiągniętym za pomocą umiejętnego połączenia barw. Dzięki temu dywan doskonale dopełni zarówno nowoczesne aranżacje, jak i te nawiązujące do minionych dekad.

