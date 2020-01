Największym utrudnieniem na budowie w czasie okresu jesienno-zimowego jest mróz. Większość produktów chemii budowlanej źle znosi niskie temperatury i zwykle nie powinna być stosowana poniżej +5oC. Zignorowanie zaleceń producenta w tym zakresie może przynieść poważne konsekwencje. Skutkować będzie nie tylko utrudnioną aplikacją czy zmniejszoną wydajnością, ale także utratą właściwości fizycznych i mechanicznych. Prowadzi to do braku trwałości, osłabienia połączeń czy utraty izolacyjności. Na szczęście na rynku dostępne są nowoczesne produkty stworzone specjalnie z myślą o zastosowaniu w trudnych warunkach pogodowych. Należą do nich piany Gun Foam Winter i Winter Foam PVC marki Den Braven.





Zimowe, czyli całoroczne

Piany montażowe to produkty niezbędne praktycznie na każdej budowie. Są łatwe w aplikacji, szczelnie wypełniają pustą przestrzeń, dopasowując się do dowolnych kształtów. Dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdzają się w zastosowaniach montażowych, izolacyjnych i uszczelniających. Jednoskładnikowe, poliuretanowe piany Gun Foam Winter i Winter Foam PVC Den Braven wyróżniają się na tle innych tego typu produktów szeroką tolerancją temperaturową. Mogą być bezpiecznie stosowane, nawet gdy mróz sięga do -10oC. Cechują się stabilnością wymiarową i niskim stopniem rozprężenia, dlatego nie musimy obawiać się wypaczenia ram okiennych czy drzwiowych. Pamiętać jedynie należy, że w niskich temperaturach pianka utwardza się wolniej. Czas utwardzenia wydłuża się z kilkudziesięciu minut (przy temp. +20oC) do 10 godzin (przy temp. -10oC). Natomiast pełną obciążalność mechaniczną uzyskuje po upływie doby. Co ciekawe, mimo określenia „zimowe”, Gun Foam Winter i Winter Foam PVC Den Braven mogą być z powodzeniem używane przez cały rok. Górna granica zalecanej temperatury w czasie aplikacji sięga bowiem +35oC. Po utwardzeniu piana uzyskuje odporność termiczną w szerokim zakresie od aż -40oC do +90oC (krótkookresowo nawet do +140oC).





Uniwersalne produkty do wielu zastosowań

Gun Foam Winter i Winter Foam PVC Den Braven zasługują na miano uniwersalnych nie tylko z uwagi na wielosezonowość. To preparaty o bardzo dobrej przyczepności do większości standardowych podłoży budowlanych. Mogą być nakładane m.in. na beton, tynk, ceramikę, drewno, metal i plastik. Nie spływają, można więc aplikować je na powierzchnie poziome i pionowe. Po utwardzeniu są neutralne chemicznie oraz odporne na rozwój grzybów i pleśni. Znajdują więc wiele różnorodnych zastosowań. Z powodzeniem wykorzystuje się je przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych i rolet, a także osadzania parapetów, progów i schodów. Doskonale nadają się do wypełniania różnego rodzaju złączy, szczelin i bruzd w ścianach, stropach i dachach. Przy ich pomocy można wypełnić przerwy między płytami styropianowymi w systemach ociepleń, a także uszczelnić prefabrykowane elementy w budowalch szkieletowych. Warto podkreślić, że te dwa produkty doskonale się uzupełniają ze względu na różny sposób aplikacji. Winter Foam PVC marki Den Braven posiada standardowy aplikator wężykowy, natomiast Gun Foam Winter marki Den Braven nakładamy za pomocą pistoletu i warto sięgnąć po nią, kiedy zależy nam na wysokiej precyzji.







Jak widać, z wykorzystaniem odpowiednich produktów można skutecznie wyeliminować przestoje na budowie, nawet, kiedy pogoda za oknem nam nie sprzyja.

www.bostik.pl