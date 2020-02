Kolekcja paneli laminowanych Rock’n’Go marki wineo od momentu wejścia do sprzedaży zachwycała szeroką gamą dekorów. Znaleźć w niej można było bowiem zarówno kolorystyczne standardy, jak i bardziej awangardowe propozycje, np. imitujące płyty OSB. Nowe wzory paneli, o wyglądzie pięknych, dębowych desek z przyjemną w dotyku fakturą, z pewnością równie szybko znajdą szerokie grono fanów i urzekną miłośników ponadczasowych aranżacji. Dwie pierwsze propozycje to Oak Champagne oraz Balanced Oak Brown, które utrzymane są w ciepłej tonacji i charakteryzują się matową, rustykalną powierzchnią. Kolejne nowości noszą nazwy Smooth Oak Beige oraz Calm Oak Goldbrown i zachwycają naturalną kolorystyką, delikatnym rysunkiem słojów oraz jedwabisto-matową strukturą. Wszystkie nowe dekory z kolekcji Rock’n’Go marki wineo posiadają dodatkowo autentyczną v-fugę, dzięki czemu jeszcze precyzyjniej oddają wygląd i formę naturalnej, dębowej podłogi.





Natura zawsze w modzie

Cztery nowe dekory wineo, utrzymane w optyce jednego z najszlachetniejszych gatunków drewna, to propozycje, które idealnie wpisują się w aktualne trendy aranżacyjne. Z jednej strony pasują do wnętrz utrzymanych w nurcie ekologicznym, z drugiej – świetnie wpisują się w loftową i modernistyczną stylistykę. Panele laminowane Smooth Oak Beige, Balanced Oak Brown, Calm Oak Goldbrown czy też Oak Champagne doskonale pokreślą zatem naturalny charakter pomieszczeń urządzonych w klimacie rustykalnym, skandynawskim czy prowansalskim. Będą również fantastyczną bazą i tłem dla nowoczesnych aranżacji, gdzie króluje metal, beton i dodatki rodem z przemysłowych hal i fabryk. Warto tutaj dodać, że nowe dekory z kolekcji wineo Rock’n’Go przeznaczone są również do montażu w pomieszczeniach o nieco większym niż standardowy poziom wilgotności, czyli w kuchniach i łazienkach. Wszystko za sprawą płyty nośnej Aqua Stop oraz specjalnie zaimpregnowanych krawędzi. Dzięki temu w całym domu można ułożyć jednolitą nawierzchnię i we wszystkich wnętrzach cieszyć się elegancką, spójną podłogą.





Dodatkowe informacje o produktach marki wineo dostępne są na stronie internetowej: https://www.wineo-polska.pl/