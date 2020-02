Wzór przyciągający wzrok

Dywan Agnella Funky Top Super Koniczyna z oferty firmy ARTE doskonale przełamie surowe, minimalistyczne przestrzenie wprowadzając do nich nieco przytulności. Ze względu na stonowaną kolorystykę nie będzie ich przytłaczał, ale doda pomieszczeniom świeżości i charakteru. Dzięki regularnemu wzorowi wprowadzi harmonię, a także będzie świetną bazą do stworzenia orientalnej aranżacji. Dywan Agnella Funky Top Super Koniczyna z oferty firmy ARTE dostępny jest w dwóch kolorach: grafitowym oraz szarym. Pierwszy, utrzymany w nieco ciemniejszej tonacji, doskonale wpisze się w jasne przestrzenie natomiast drugi, jaśniejszy, świetnie sprawdzi się w niemal każdej stylistyce: będzie dobrze wyglądał zarówno w towarzystwie mocnych, nasyconych kolorów, jak i delikatnych, pastelowych odcieni.

Funkcjonalny i wytrzymały

Dywan to często użytkowane miejsce, dlatego tak ważne jest, by można było go utrzymać w czystości i nienagannym stanie przez lata. W tym celu runo modelu Agnella Funky Top Super Koniczyna zostało wykonane w 100% z przędzy heat-set frise. Dzięki temu dywan jest łatwy do utrzymania w czystości, odporny na rozwój bakterii i efektownie się prezentuje. Przędzę heat-set frise poddaje się procesowi stabilizacji termicznej, podczas której dwie osobne nitki skręca się ze sobą, a następuje fryzuje. Wszystko po to, by wydobyć z runa perłowy wygląd i strukturę przypominającą naturalne włókna. Dywan Agnella Funky Top Super Koniczyna z oferty firmy ARTE został wykonany w Polsce. Gęste runo o wysokości 9 mm sprawia, że jest miękki i przyjemny w dotyku. Niezależnie od wariantu kolorystycznego dywan dostępny jest w trzech rozmiarach: 133 x 180 cm, 160 x 220 cm oraz 200 x 280 cm.