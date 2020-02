Wybór odpowiedniego oświetlenia łazienkowego nie jest zadaniem łatwym i wymaga specjalistycznej wiedzy. Warto tę kwestię skonsultować ze specjalistą, który podpowie jakimi zasadami kierować się dobierając lampy do pomieszczenia, w którym panuje wilgoć, często brak naturalnego źródła światła, a kluczową rolę odgrywają względy bezpieczeństwa związane z bezpośrednim sąsiedztwem wody. Planując oświetlenie łazienkowe warto uwzględnić różne typy lamp: oprawy sufitowe, punktowe oraz oświetlenie dekoracyjne. Tego typu różnorodność pozwoli na dopasowanie natężenia światła do potrzeb użytkownika, a oprawy dekoracyjne dodadzą łazience elegancji i stylu.

Oświetlenie sufitowe

Montując oświetlenie w łazience wiele osób decyduje się jedynie na górne źródło światła umieszczone w centralnej części pomieszczenia. To rozwiązanie jest szczególnie popularne w niewielkich wnętrzach, w których pojedyncza oprawa wystarczy do oświetlenia całej przestrzeni, a jednocześnie równomiernie rozproszy światło. „Jako górne źródło światła świetnie sprawdzą się oprawy typu plafon, na przykład wykonany z eleganckiej stali chromowanej i szkła model MALAKKA LED marki Nowodvorski Lighting czy plafon BASSA LED. Jeśli jednak chcemy zamontować więcej lamp, np. ułożonych w jednej linii, wybierzmy mniejsze oprawy, takie jak CAYO czy SIS marki Nowodvorski Lighting. Przy wyborze lamp łazienkowych warto sprawdzić ich stopień szczelności – współczynnik IP. Im wyższy współczynnik IP, tym większa odporność na wodę i wilgoć. Do łazienki należy szukać lamp, których stopień ochrony wynosi minimum IP 44”, wyjaśnia Małgorzata Nowodworska, ekspert marki Nowodvorski Lighting. „To czy wybierzemy stal chromowaną, aluminium czy tworzywo sztuczne zależy od naszego gustu i planowanej aranżacji wnętrza” dodaje specjalistka.

Oświetlenie wybranych stref

Zamontowanie w łazience wyłącznie opraw sufitowych nie wystarczy, by czuć się tam komfortowo, dlatego bardzo istotne jest zaplanowanie oświetlenia punktowego stref roboczych nad lustrem, przy umywalce czy nad wanną. W łazience oświetlenie punktowe stosuje się przede wszystkim w miejscach, które wymagają precyzyjnego doświetlenia. Oprawy te powinny posiadać źródła światła o naturalnej barwie zbliżonej do światła dziennego i zamontowane nad lustrem lub po obu jego bokach. Dzięki temu światło zostanie równomiernie rozproszone ułatwiając golenie czy wykonanie makijażu. „Nad lustrem świetnie sprawdzi się lampa o podłużnym kształcie np. model VAN GOGH marki Nowodvorski Lighting dostępna w trzech wersjach kolorystycznych (w tym bardzo modnym czarnym macie) lub KAGERA LED występująca w dwóch praktycznych rozmiarach. W przypadku gdy chcemy oświetlić lustro po obu bokach, wybierzmy kinkiety np. model SPARTA Nowodvorski Lighting z pojedynczym lub podwójnym źródłem światła bądź kinkiety BALI – klasykę w nowoczesnym wydaniu. Jeśli natomiast chcemy doświetlić strefę przy umywalce nad którą mamy zamontowane szafki, idealnie sprawdzi się model MIRROR LED wyposażony w praktyczne mocowanie” podpowiada specjalistka marki Nowodvorski Lighting. W przypadku strefy kąpielowej możemy sobie pozwolić na większą swobodę. W tej części łazienki sprawdzi się delikatne światło, które umożliwi relaks. „Częstym błędem, popełnianym przy wyborze oświetlenia do łazienki, jest pomijanie strefy wanny lub prysznica. Tymczasem odpowiednio dobrane lampy mogą optycznie powiększyć pomieszczenie oraz zbudować przyjemny, kameralny nastrój”, wyjaśnia Małgorzata Nowodworska, ekspert marki Nowodvorski Lighting.

Parametry techniczne

Przy wyborze lampy do łazienki warto zwrócić uwagę zarówno na materiał, z którego jest wykonana, jak i bezpieczeństwo stosowania jej w warunkach podwyższonej wilgotności i możliwości kontaktu z wodą. Na każdej oprawie powinien znajdować się symbol IP (ang. International Protection Rating), któremu towarzyszą dwie cyfry. Pierwsza z nich określa stopień ochrony oprawy przed ciałami stałymi: pyłem, kurzem i dotykiem a druga oznacza stopień zabezpieczenia przed wnikaniem wody. Im wyższa jest wartość wskaźnika IP, tym produkt posiada wyższą odporność m.in. na działanie wody. „To jak wysoki poziom ochrony przed wilgocią powinna mieć dana lampa jest uzależnione od tego w jakiej części łazienki zostanie zamontowana. W strefie pierwszej, obejmującej przestrzeń do 2,25 m nad wanną lub kabiną prysznicową (licząc od podłogi) ryzyko wilgoci i kontaktu z woda jest największe, dlatego oświetlenie musi posiadać stopień ochrony IP 65, klasę ochrony III i działać na napięcie 12V. W strefie 2, czyli w bliskim sąsiedztwie wanny, kabiny prysznicowej oraz umywalki, to jest na obszarze do 60 cm w każdą stronę, powinniśmy stosować oprawy, których poziom ochrony wynosi co najmniej IP 44 i posiada klasę ochrony I. Oświetlenie umieszczone w pozostałej części łazienki znajduje się poza strefami. Nie ma ono bezpośredniego kontaktu z kroplami wody, ale jest narażone na działanie wilgoci (pary wodnej). Minimalny stopień ochrony dla lamp montowanych w tej strefie wynosi IP 21”, wyjaśnia specjalistka marki Nowodvorski Lighting.