Izolacja kanałów wentylacyjnych. O czym pamiętać przy jej wyborze?

Izolacja elastomeryczna sposobem na kondensację i łatwiejszy montaż

Idealna izolacja kanałów wentylacyjnych powinna łączyć w sobie kilka właściwości. Przede wszystkim ma ona za zadanie chronić przed kondensacją pary wodnej, gwarantować efektywność energetyczną instalacji oraz chronić przed hałasem. Dobrze też, gdy zakupiony przez nas produkt będzie łatwy w montażu. Jaką zatem otulinę wybrać, by spełniała ona wszystkie te wymogi? „W kanałach wentylacyjnych świetnie sprawdzą się izolacje wykonane z wysokoelastycznej pianki elastomerowej na bazie syntetycznego kauczuku (FEF). Tworzywo to wyróżnia się zamkniętą strukturą komórkową, dzięki czemu nie tylko skutecznie ogranicza straty ciepła, ale też zapobiega dyfuzji pary wodnej i penetracji wilgoci wewnątrz izolacji. Tym samym zmniejsza ryzyko korozji kanału, która może skutkować uszkodzeniem instalacji. Warto też podkreślić, że pianka elastomerowa jest materiałem elastycznym, który świetnie dopasowuje się do nawet najbardziej skomplikowanych kształtów ułatwiając i przyspieszając instalację izolacji, również w miejscach trudno dostępnych. Łatwiejszy montaż to też mniejsze ryzyko uszkodzenia izolacji, a więc mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności na izolacji i wystąpienia kondensacji czy mostków termicznych”, wyjaśnia Maria Witkowska, dyrektor techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell. „Przykładem izolacji dedykowanej kanałom wentylacyjnym, która została wykonana z pianki elastomerowej jest Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell. Dzięki zamkniętokomórkowej strukturze skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia kondensacji oraz ogranicza straty energii. Dodatkowo, za sprawą specjalnej, reagującej na nacisk warstwy samoprzylepnej na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłoniętej folią polietylenową, jej montaż przebiega szybko, łatwo i jest czysty”, dodaje specjalistka.

Bezpieczeństwo w razie pożaru i kontrola hałasu w budynku

Zapobieganie kondensacji i stratom energii oraz łatwość montażu to nie jedyne cechy, o których powinniśmy pamiętać wybierając izolację dedykowaną kanałom wentylacyjnym. Wysokiej jakości produkty powinny spełniać dodatkowe zadania, takie jak ograniczenie hałasu w budynku oraz ochrona w czasie pożaru. „Jeśli zależy nam na kontroli hałasu strukturalnego, czyli dźwięku przekazywanego przez konstrukcję budynku, który może przenosić się poprzez elementy mocujące rury lub poprzez połączenia rury ze szkieletem budynku, podczas zakupu izolacji kanałów wentylacyjnych postawmy na Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell, która skutecznie zmniejsza nieprzyjemne odgłosy dobiegające z rur. Wybierając ten produkt możemy też istotnie podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku i jego mieszkańców. Otulina jest bowiem samogasnąca, nie kapiąca a dodatkowo nie rozprzestrzenia ognia, co potwierdza europejska klasa reakcji na ogień B-s3,d0”, tłumaczy Maria Witkowska z firmy Armacell. „Izolacja Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell zasługuje na docenienie z jeszcze jednego powodu – arkusze są wolne od włókien a płaszcz zewnętrzny wykonany został z laminatu aluminiowego o grubości 12 μm, podwójnie powlekanego włókna szklanego o wymiarach 5 x 5 mm oraz powłoki z LDPE o gęstości 22 g/m². Ta dodatkowa osłona nadaje izolacji estetyczny wygląd i pozwala uzyskać aluminiową, łatwą do czyszczenia powierzchnię kanałów”, dodaje specjalistka.