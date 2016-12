Rozgrzewające zupy krem z roślin strączkowych marki Halina

Moc strączków

Choć zupy krem możemy przygotowywać w zasadzie przez cały rok, to właśnie chłodne pory roku sprawiają, że w pełni doceniamy ich zbawienne działanie. Sprawdzą się bowiem doskonale jako wewnętrzny ogrzewacz zarówno po powrocie do domu, jak i w trakcie przeziębienia. Jako składniki tego apetycznego dania warto wybierać produkty, które nie tylko zadbają o walory smakowe, ale i dostarczą nam wielu substancji odżywczych. Idealnie do tej roli nadają się, dostępne przez cały rok, rośliny strączkowe marki Halina. Do wyboru mamy pełną białka soczewicę (czerwoną i zieloną), ciecierzycę, fasolę (Jaś Tyczny Duży, Jaś Piękny Karłowy, Drobną, Czerwoną) oraz groch łuskany(w całości lub w połówkach). W zależności od naszych upodobań możemy zatem przygotować meksykański krem z fasoli z dodatkiem chili lub delikatną wersję kremu z soczewicy połączonej z marchewką. Z uwagi na wysoką zawartość białka kremowe zupy nie wymagają dodatku w postaci mięsa dlatego polecane są także wegetarianom. Warto pamiętać również, że zupa krem to potrawa, która sprawdzi się jako obiad dla całej rodziny bowiem może być spożywana nawet przez najmłodszych domowników.

Aby zapoznać się z pełnym asortymentem inspirujących i zdrowych produktów marki Halina zapraszamy na stronę: www.halina.eu

Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Sp. k.

Produkt: Halina Soczewica Zielona

Dostępne opakowania: 500g

Cena detaliczna: ok. 5,39 zł

Produkt: Halina Soczewica Czerwona

Dostępne opakowania: 500g

Cena detaliczna: ok. 4,90 zł

Produkt: Halina Ciecierzyca

Dostępne opakowania: 500g

Cena detaliczna: ok. 4,90 zł

Produkt: Halina Groch Łuskany Cały

Dostępne opakowania: 500g

Cena detaliczna: ok. 2,49 zł

Produkt: Halina Groch Łuskany Połówki

Dostępne opakowania: 500

Cena detaliczna: ok. 2,49 zł

Produkt: Halina Fasola Czerwona ; ok.5,39 zł , Drobna ok. 4,49 zł , Jaś Tyczny duży ok. 6,79 zł , Piękny Jaś Karłowy ok. 4,43 zł

Dostępne opakowania: 500g

Cena detaliczna: ok.