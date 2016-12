AFT Sp. z o.o. na krajowych i zagranicznych imprezach branżowych

AFT to nowoczesna firma inżynierska posiadająca ponad 25-letnie doświadczenie w doborze, produkcji i dostawach zaworów odcinających, regulacyjnych oraz pomp dla instalacji przemysłowych i komunalnych. Przedsiębiorstwo to uznany producent i dystrybutor klap żaluzjowych i okrągłych, armatury specjalnej czy zaworów rozdzielających dla wielu branż energetyki zawodowej, ciepłownictwa, zakładów chemicznych, instalacji biogazowych, spalarni śmieci, itp. Sztandarowy produkt AFT, klapy wykorzystywane w instalacjach przesyłu spalin i powietrza, znalazły zastosowanie w wielu inwestycjach w Polsce i poza jej granicami, m.in. w instalacji odsiarczania spalin Elektrowni Opole. Aby jeszcze bardziej zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynku krajowym i rynkach zagranicznych spółka zdecydowała się na udział wielu targach i wydarzeniach branżowych.

Promocja w kraju i za granicą

Jedną z imprez, na których obecna była firma AFT, były odbywające się w Mediolanie w czerwcu tego roku targi Power-Gen Europe. Według danych organizatora wzięło w nich udział 600 wystawców z całego świata a liczba odwiedzających przekroczyła 50 000 osób. Stoisko AFT cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele spółki odbyli setki rozmów z dotychczasowymi i potencjalnymi partnerami. Udział w imprezie był świetną okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych, głównie z przedstawicielami rynków wschodnich (m.in. Indie, Rosja, Turcja) oraz podtrzymania pozycji eksportowej w Niemczech i krajach skandynawskich.

AFT Sp. z o.o. uczestniczyło też w XVIII Sympozjum Naukowo-Technicznym ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2016 odbywającym się w dniach 5-7 września. Wydarzenia miało charakter międzynarodowy a udział w nim brało ponad 800 osób oraz 78 wystawców. Obecność AFT na targach miała na celu ugruntować pozycję przedsiębiorstwa w Polsce oraz podkreślić jego możliwości eksportowe. Była to także okazja do podtrzymania relacji z dotychczasowymi klientami oraz nawiązania nowych kontaktów i wymiany opinii nt. rozwoju branży z potencjalnymi partnerami, dostawcami oraz ekspertami. Wymierną korzyścią z udziału w imprezie było podpisanie kontraktu na dostawę urządzeń dla instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów. Rozmowy na temat ewentualnej współpracy zostały zapoczątkowane właśnie podczas targów.

Kolejnym wydarzeniem, które miało na celu wzmocnić eksport firmy AFT, były odbywające się w październiku w fińskiej miejscowości Tampere targi Energia. Choć miały one charakter międzynarodowy, to jego organizatorzy nastawieni byli przede wszystkim na promocję na lokalnym rynku. W imprezie udział wzięło 370 wystawców a liczba zwiedzających sięgnęła 7 000 osób. Uczestnicząc w targach spółka AFT chciała podtrzymać relacje z dotychczasowymi partnerami oraz zaprezentować się potencjalnym klientom. Choć rynek fiński jest bardzo hermetyczny i trudno go zdobyć przedsiębiorstwom z zewnątrz, to firmie AFT się to udaje, choć ma ona jeszcze wiele do zrobienia.

Inwestycja, która się zwraca

Udział w targach był dla AFT Sp. z o.o. okazją do promowania swoich rozwiązań dla poszczególnych branż, spotkania z potencjalnymi klientami i nawiązania relacji biznesowych. Uczestnictwo w tego rodzaju imprezach pozwoliło też na zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej produktów wśród krajowych i zagranicznych inwestorów. To jednak dopiero początek drogi mającej na celu wzmocnienie eksportu firmy i pozycji AFT jako jednego ze światowych liderów w produkcji klap.

Problemem pozostaje jednak kwestia finansowania obecności na targach. Pomimo otrzymania z funduszy unijnych dotacji na rozwój eksportu AFT nadal nie uzyskało zwrotu poniesionych kosztów. Rozliczając zadania dotacyjne firma zetknęła się z niesamowitą barierą kompetencyjno-biurokratyczną. Reguły, którymi kierują się urzędnicy mają mało wspólnego z ideami, jakimi kierował się pomysłodawca programu wsparcia eksportu. Pozwala to na stwierdzenie, że program, który w swoim założeniu ma wspierać przedsiębiorców, nie spełnia swojego zadania i nie stanowi faktycznej pomocy dla małych lub nowo powstałych firm, które nie posiadają funduszy na tego rodzaju działania. AFT jako silna firma jest w stanie przeznaczyć na taką działalność środki i wytrzymać opóźnienie wynikające z blokad urzędniczych. Mimo zaistniałych trudności spółka nadal planuje kontynuować promocję eksportową, m.in. poprzez udział w najbliższych targach Power-Gen Europe, które odbędą się w dniach 20-22.06.2017 w Kolonii w Niemczech.

Obecnie we wszystkich działach firmy zatrudnionych jest ponad 70 osób.