Kasza jęczmienna marki Halina w 3 odsłonach

Kasza w trzech wersjach

Bez względu na to, którą kaszę jęczmienną wybierzemy każda z nich dobroczynnie wpłynie na nasz układ pokarmowy. Usuwa zbędne metabolity z organizmu, w łagodny sposób go oczyszczając.

Kasza jęczmienna z oferty marki Halina najlepiej smakuje jako dodatek do mięs i zapiekanek oraz jest niezastąpionym składnikiem krupniku. Pęczak ugotowany na sypko można z powodzeniem dodawać do sałatek i gołąbków zamiast ryżu, a także do pierogów lub gulaszu. Z Kaszy Jęczmiennej z warzywami przyrządzimy natomiast pyszne dania jednogarnkowe, wystarczy dorzucić ulubione dodatki i smaczny obiad gotowy. Z kaszy jęczmiennej wykonamy też apetyczne desery, np. kulki kokosowe lub czekoladowe. Wystarczy ugotowaną kaszę zmielić z suszonymi daktylami i uformować z nich kule wielkości orzecha włoskiego, a następnie obtoczyć w wiórkach kokosowych lub kakao.

Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Sp. k.

Produkt: Kasza jęczmienna gruba marki Halina

Dostępne opakowania: 4x100g

Cena detaliczna: ok. 1,99 zł

Produkt: Kasza jęczmienna pęczak marki Halina

Dostępne opakowania: 4x100g

Cena detaliczna: ok. 1,99 zł

Produkt: Kasza jęczmienna z warzywami marki Halina

Dostępne opakowania: 2x125g

Cena detaliczna: ok. 2,39 zł