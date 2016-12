Zostaw zimę za drzwiami, czyli jak prawidłowo zamontować drzwi zewnętrzne

Dobrej jakości, solidnie osadzone drzwi wejściowe są niezbędne w domu, a doceniamy je zwłaszcza, kiedy na zewnątrz temperatura zaczyna spadać poniżej zera, a my chcemy schować się przed zimnem w przytulnych, domowych pieleszach. Stanowią one również w dużej mierze o bezpieczeństwie domowników i dobytku, uniemożliwiając łatwe dostanie się niepowołanym osobom do środka. Jednym z warunków jest jednak ich odpowiedni montaż, który musi przebiegać bardzo precyzyjnie. W przypadku osadzania drzwi zewnętrznych nawet niewielki błąd skutkować może nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci mostków cieplnych czy trudności z otwieraniem i zamykaniem. I choć na pierwszy rzut oka możemy tego nie zauważyć, szybko odczujemy nieszczelności czy obniżony komfort ich obsługi – wyjaśnia Tomasz Mazurkiewicz, Specjalista produktu firmy Den Braven.

Jakość od progu

Montaż drzwi zewnętrznych nie należy do wyjątkowo trudnych zadań, jednak i tu nie brakuje czynności, w których można popełnić błąd. Przede wszystkim ważna jest staranność i precyzja na każdym etapie oraz stosowanie się do wskazówek producenta drzwi. Niezwykle ważną kwestią jest również dobór odpowiednich produktów wykorzystywanych do osadzenia ościeżnicy. Jednym z najczęstszych sposobów jest zastosowanie poliuretanowej piany montażowej, przy pomocy której stabilizujemy ościeżnicę w otworze i wypełniamy nią wszelkie szczeliny. Przy wyborze piany należy wziąć pod uwagę fakt umiejscowienia drzwi zewnętrznych. Z racji tego, że nie zawsze prace monterskie udaje się wykonać przed nadejściem chłodniejszych dni, należy wybierać produkty, które zachowują swoje właściwości nawet przy niskich temperaturach – radzi ekspert firmy Den Braven. Jeśli zmuszeni jesteśmy lub planujemy montaż drzwi zewnętrznych zimą, najlepiej jest skorzystać z produktów z serii zimowej np. zimowych pian montażowych firmy Den Braven. PVC-Winterfoam oraz GUNFOAM WINTER to półsztywne pianki poliuretanowe, które dzięki swoim właściwościom pozwalają na solidny uszczelnienie nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Wykazują bardzo dużą tolerancję temperaturową i z powodzeniem można je stosować w ujemnych temperaturach do -10°C. Wykonane przy ich pomocy wypełnienie zachowa stabilność wymiarową, sprężystość, a dzięki niskiemu stopniowi rozprężania nie wypaczy profili. Co najważniejsze umożliwiają one trwałe i pewne osadzenie drzwi zewnętrznych nawet jeśli będzie to konieczne zimą.

Najtrudniejsza część prac związanych z montażem drzwi dotyczy prawidłowego osadzenia ościeżnicy. Właściwe umiejscowienie ościeżnicy w świetle otworu w dużej mierze decyduje o tym, jak otwierać i zamykać się będą drzwi. Aby skrzydło lekko się domykało, nie ocierało się o futrynę czy podłogę, a także zatrzymywało się stabilnie w pozycji otwartej należy je precyzyjnie ustawić i to zarówno w pionie jak i poziomie. Jeśli uda nam się odpowiednio wypoziomować ościeżnicę ważne jest, by unieruchomić ją w tej pozycji przy pomocy drewnianych klinów do czasu zamontowania kołków rozporowych oraz wypełnienia szczelin pianą montażową. Po utwardzeniu piany pozostanie już tylko usunąć przy pomocy ostrego noża wystające fragmenty piany.Pamiętajmy jednak, że aby nie zniszczyć efektów poziomowania ościeżnicy należy wybierać piany, które charakteryzują się niską rozprężnością. W ten sposób odpowiednio wypełni ona wszelkie szczeliny dając gwarancję właściwej izolacji, a nie spowoduje wypaczenia profilu– tłumaczy Tomasz Mazurkiewicz z firmy Den Braven.

Odpowiednio dobrane do panujących warunków wysokiej jakości produkty oraz precyzja i staranność to sposób, aby w kilku prostych krokach wykonać ciepły i trwały montaż i zamknąć zimę za drzwiami.

www.denbraven.pl