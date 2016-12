3 zdrowe nawyki na Nowy Rok

Więcej ruchu

Ten punkt nigdy się nudzi i pojawia się w większości postanowień noworocznych. Równie szybko jednak o nim zapominamy, znajdując mnóstwo wymówek, typu: zła pogoda, kiepskie samopoczucie lub zbyt dużo pracy. Jak zatem zamienić aktywność fizyczną w nawyk? Przede wszystkim musimy znaleźć sport, który nam odpowiada i sprawia przyjemność. Może to być slow-jogging, rower, fitness, pływanie czy joga w domowym zaciszu. Lubiana aktywność z pewnością zostanie z nami na dłużej. Warto też wybrać idealne miejsce oraz porę ćwiczeń. Niektórzy wolą ćwiczyć w domu, innych motywują zajęcia grupowe. Określmy dokładną godzinę – rano przed pracą czy popołudniu – łatwiej będzie nam pamiętać o czasie na ćwiczenia.

Zdrowie na talerzu

To punkt, który także wielu z nas chce wprowadzić do codziennego harmonogramu. Zdrowy nawyk, jakim jest prowadzenie zbilansowanej diety i jedzenie regularnych posiłków to zdecydowanie jedna z najlepszych decyzji na nowy rok. Przede wszystkim w jadłospisie nie może zabraknąć warzyw i owoców, pełnoziarnistego chleba, makaronu oraz ryżu i kasz. Z tych ostatnich przyrządzimy pyszne oraz sycące obiady i sałatki. W ofercie marek Halina oraz Britta znajdziemy różnorodne ryże,kasze czy rośliny strączkowe, z których przyrządzimy pełnowartościowe, odżywcze posiłki, wspomagające zachowanie zdrowego trybu życia.

Bądź offline

Coraz częściej trudno rozstać nam się z urządzeniami mobilnymi. Cały dzień jesteśmy „więźniami” laptopa, tabletu czy telefonu komórkowego. Sprawdzamy maile i czytamy wiadomości podczas posiłku, spotkań z przyjaciółmi oraz w łóżku – tuż po przebudzeniu i na chwilę przed pójściem spać. Dlatego warto do zdrowych nawyków dopisać rezygnację z elektroniki. Odkładajmy telefon podczas rozmowy z bliskimi, wyznaczmy godzinę wyłączenia komputera, a wieczorami poświęćmy czas rodzinie, przeczytajmy książkę lub wykorzystajmy czas na kreatywne zajęcia offline.