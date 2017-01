AFT Sp. z o.o. przedstawicielem STRIKO Verfahrenstechnik na rynku polskim

Sprawdzony i uznany partner

Jednym z priorytetów AFT jest proponowanie klientom takich rozwiązań, które gwarantują bezpieczeństwo ich pracowników i instalacji. To m.in. z tego względu spółka szczególny nacisk kładzie na dobór kontrahentów, współpracując jedynie z uznanymi producentami armatury przemysłowej, którzy oferują produkty najwyższej jakości. Ostatnio do grona partnerów AFT dołączyła zlokalizowana w Wiehl-Bomig w Niemczech firma STRIKO Verfahrenstechnik. Przedsiębiorstwo to posiada ponad 35-letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie instalacji dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i przetwórczego. Produkty oraz usługi inżynierskie STRIKO, dzięki wieloletniemu doświadczeniu zatrudnionych tam pracowników, gwarantują najwyższe bezpieczeństwo procesowe instalacji a zbiorniki ciśnieniowe projektowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Surowe wymagania, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, spełniają też pozostałe oferowane przez spółkę rozwiązania.

Płytki bezpieczeństwa STRIKO – gwarancja sprawnej instalacji

Wśród produktów oferowanych przez firmę STRIKO znaleźć można m.in. różne odmiany płytek bezpieczeństwa wykonanych z materiałów metalowych lub niemetalowych, które pokrywają pełny zakres średnic nominalnych, ciśnień rozerwania i temperatur. Płytki bezpieczeństwa STRIKO mogą zatem zabezpieczać przed nadmiernym nadciśnieniem lub podciśnieniem w urządzeniach ciśnieniowych (zbiornikach ciśnieniowych, rurociągach, reaktorach lub innych zamkniętych systemach ciśnieniowych). Urządzenia zostały zaprojektowane tak, by pękły, otworzyły się i upuściły nadciśnienie lub podciśnienie przy zadanej wartości różnicy ciśnienia i co istotne nie zamknęły się z powrotem, chroniąc w ten sposób personel, instalację i środowisko. Co ważne, po otwarciu się przy zadanym ciśnieniu różnicowym i temperaturze płytki muszą być wymienione, dlatego na instalacji zawsze znajdują się fabrycznie nowe i z definicji nie przeciekające urządzenia zabezpieczające. Jest to istotna zaleta w porównaniu z zaworami bezpieczeństwa, które mają większy stopień przecieków i ponadto generują większy koszt podczas ich zakupu i utrzymania ruchu. Płytki bezpieczeństwa są ponadto idealne do ochrony przed korozją drogich zaworów bezpieczeństwa, które już są zainstalowane. Urządzenia są wykonywane ze stali kwasoodpornej, grafitu lub materiałów specjalnych jak np. Tantal, Hastelloy®, Inconel® tak, aby dokładnie spełnić według wymagania i potrzeby klienta. W celu monitorowania pracy płytek dostępny jest cały szereg różnych czujników rozerwania oraz czujników przecieku. Dzięki nim działanie płytek bezpieczeństwa pozostaje cały czas pod kontrolą operatora instalacji.

Mieszacze statyczne – istotna oszczędność energii

W ofercie firmy STRIKO Verfahrenstechnik znajdują się także mieszacze statyczne, które z powodzeniem mogą być stosowane w różnych branżach przemysłowych i procesach technologicznych, takich jak mieszanie, dyspersja, emulsyfikacja, homogenizacja, procesy reakcji chemicznej i wymiana ciepła. Zastosowanie mieszaczy statycznych wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które wynikają m.in. ze zmniejszonego zapotrzebowania na energię, która do procesu mieszana jest pobierana z przepływu produktu. Urządzenia te gwarantują też ciągłą pracę w zamkniętych systemach rurowych. Nie zawierają żadnych części ruchomych i dlatego nie podlegają zużyciu a dodatkowo są bezobsługowe oraz mogą być czyszczone i sterylizowane na miejscu w instalacji. W elementy mieszaczy STRIKO są też często wyposażone wymienniki ciepła. Nieustanny ruch płynu od osi rury do jej ścianek i każda zmiana kierunku przepływu zwiększa stopień wymiany ciepła i pozwala na znaczne skrócenie długości wymiennika. Mieszacze STRIKO mogą znaleźć zastosowanie przy produkcji lodów, mieszaniu kawałków owoców z jogurtem czy gazowaniu napojów CO2, ale też podczas mieszania farb czy podczas barwienia silikonu.

Wymiennik ciepła do mediów o wysokiej lepkości – gwarancja zadowolenia klienta

W bogatej gamie produktów firmy STRIKO znajdują się także wielorurkowe wymienniki ciepła z podwójnym płaszczem, zaprojektowane do temperowania mediów o wysokiej lepkości. Rurki przez które płynie produkt są wyposażone w elementy mieszające typu Helical, które dzięki nieustannemu mieszaniu zapobiegają „osadzaniu” się produktu na ścianach rurek, także w przypadku niskich, jednocyfrowych liczb Reynoldsa. Podczas przepływu mediów o dużej lepkości następuje zróżnicowanie prędkości cieczy w rurze. Efekt ten jest szczególnie widoczny podczas chłodzenia lepkich cieczy, których lepkość dynamiczna rośnie przy spadku temperatury. W takim przypadku produkt osadza się na ściankach rurki, co w dużym stopniu ogranicza efektywność wymiennika ciepła a poszczególne rurki mogą nawet zostać w ten sposób zapchane. Zastosowanie elementów mieszacza statycznego zapobiega tym zjawiskom i znacznie zwiększa efektywność wymiany ciepła, umożliwiając tym samym zastosowanie dużo mniejszych i jednocześnie tańszych wymienników. Elementy mieszające mogą być zarówno wciskane jak i osadzane skurczowo lub wlutowywane wewnątrz rurek. Wlutowywanie nie tylko zapobiega powstawaniu szczelin pomiędzy elementami mieszającymi a rurą, ale również oferuje wysoki całkowity współczynnik wymiany ciepła oraz odporność na siły osiowe. Obszar zastosowań dla wymiennika wielorurkowego z podwójnym płaszczem ze zintegrowanymi elementami mieszającymi sięga lepkości do 50 000 mPas. Urządzenie to może być stosowane m.in. do chłodzenia silikonów, bituminów i heksanu, grzania syropu ziemniaczanego, roztworu polietylenu w benzynie i olejów lepkich a także jako płaszcz grzewczy dla mieszaczy statycznych (podwójny płaszcz dla masy czekoladowej) czy podczas temperowania stopionego tworzywa sztucznego.

Siatkowe separatory mgły STRIKO odpowiedzią na potrzeby odbiorców

W ofercie STRIKO znaleźć można także oddzielacze mgły DEMISTER, gwarantujące skuteczność separacji ponad 99% przy oporze przepływu mniejszym niż 0,25 mbar. Urządzenia takie mogą znaleźć zastosowanie m.in. w wyparownikach, pompach próżniowych, stacjach odsalania a także podczas destylacji i absorbcji gazów czy separacji olejów. Oddzielacze są projektowane pod konkretne zastosowanie i mogą być dostarczane z korpusem lub bez niego. Średnica pojedynczego drucika siatki dla ogólnych zastosowań mieści się w zakresie od 0,12 mm od 0,5 mm. W zależności od potrzeb oddzielacze mogą zostać wykonane z takich materiałów jak stal kwasoodporna, polipropylen, PTFE, PVDF, Monel®, Hastelloy® a dodatkowo na życzenie klienta także z innych tworzyw. Istnieje również możliwość dostarczenia urządzeń o dowolnym rozmiarze i kształcie, zarówno jeśli chodzi o dolne, jak i górne ruszty demistera. Korpusy i zbiorniki są projektowane w zgodności z normami uznanych na rynku międzynarodowym organizacji nadzorczych. Wszystkie demistery są zwykle dostarczane z rusztem wsporczym i śrubami mocującymi. Dodatkowo firma STRIKO jest w stanie zaprojektować system spryskiwania do przepłukiwania wkładu, który jest często wykorzystywany w systemie CIP. Atutem urządzeń niemieckiego producenta jest także łatwy montaż i niewielkie wymagania obsługowe.

Poza dostawą urządzeń STRIKO najwyższej jakości firma AFT zapewnia również pełną pomoc przy ich doborze, polegającą na wykonaniu obliczeń i konsultacji projektowych, a także oferuje wsparcie na etapie montażu, uruchomienia i eksploatacji instalacji.

Więcej informacji na temat firmy AFT znaleźć można na stronie www.aft.pl