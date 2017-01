Od siewu aż do butelki, czyli naturalny sposób na zdrowy olej

Olej rzepakowy to jeden z bardziej uniwersalnych tłuszczów stosowanych w kuchni, jednak jak się okazuje nie każdy produkt z tej grupy cechuje się takimi samy właściwościami kulinarnymi i prozdrowotnymi. Zastosowanie składników pochodzących z innych źródeł i odmiennych metod produkcji sprawia, że ten sam rodzaj oleju posiadać będzie różną zawartość substancji odżywczych.

Jakość kiełkuje z nasiona

Końcowy produkt w postaci oleju to wypadkowa wielu czynników i procesów podczas jego produkcji. A wszystko zaczyna się już na etapie uprawy nasion wykorzystywanych do jego wytwarzania, które w dużej mierze decydują o późniejszej jakości oleju, a przede wszystkim jego walorach prozdrowotnych.

Prace nad wysoką jakością oleju Rapso rozpoczynają się od uprawy rzepaku wolnego od GMO. W kontrolowanych gospodarstwach rolnych stosuje się starannie dobrany gatunek rzepaku, a metody jego uprawy są bardzo naturalne, wolne od dużej ilości pestycydów i innych substancji chemicznych. Ponadto rzepak wykorzystywany do wytwarzania oleju Rapso posiada gwarancję uprawy wolnej od GMO potwierdzoną przez odpowiednie certyfikaty. W ten sposób mamy pewność, że surowce wykorzystywane do jego produkcji są zdrowe i pełne cennych składników odżywczych.

Sposób na zdrowy olej

Odpowiednio wyselekcjonowane nasiona rzepaku to tylko jeden z warunków uzyskania wysokiej jakości oleju Rapso. Równie istotny jest bowiem sposób jego produkcji, gdyż nawet najlepszy gatunkowo surowiec poddany niewłaściwej obróbce, może stracić swoje walory. W przypadku olejów przeznaczonych do podgrzewania konieczne jest delikatne tłoczenie nasion na ciepło w temperaturze około 100°C. W ten sposób nawet podczas smażenia czy pieczenia produkt zachowa swoje właściwości i nie będzie wydzielał szkodliwych substancji. Bardzo ważne jest jednak, fakt, że rafinacja oleju Rapso przebiega w sposób naturalny, bez ekstrakcji. Oddzielenie oleju od wolnych kwasów tłuszczowych zachodzi w wyniku procesu fizycznej destylacji, bez użycia jakichkolwiek substancji chemicznych. Dzięki temu uzyskany olej zachowuje bogate pokłady kwasów nienasyconych oraz witaminy E, a jednocześnie zyskuje dużo dłuższy termin przydatności do spożycia. Ponadto charakteryzuje się również neutralnym smakiem i zapachem. Na zachowanie wartości odżywczych oleju rzepakowego Rapso wpływ ma również sposób rozlewania i magazynowania wytłoczonego produktu. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych przechowuje się go w sąsiedztwie młyna olejowego, gdzie bezpośrednio rozlewany jest do butelek. W ten sposób eliminuje się ryzyko utleniania wytworzonego produktu podczas transportu. Kropkę nad „i” stanowią odpowiednio przygotowane opakowania. Butelki oleju Rapso wykonane z ciemnego szkła, które dobrze chronią go przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i jełczeniem.

Odpowiednio wyselekcjonowane nasiona rzepaku pochodzące z naturalnych upraw, tłoczenie na ciepło bez ekstrakcji oraz magazynowanie w ciemnych butelkach sprawia, że olej rzepakowy Rapso jest zdrowym i bezpiecznym składnikiem stosowanym do smażenia, pieczenia, gotowania czy sałatek.

Olej marki Rapso

Pojemność: 0, 75 ml

Cena brutto: 14,99 zł

Marka: Rapso

Producent: VOG Polska Sp. z o.o.