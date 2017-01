Rozwiązania chmurowe szansą dla polskich przedsiębiorstw

Gospodarka cyfrowa to obecnie siła napędowa rynku, która wykracza daleko poza obszar ekonomii, determinując również zmiany społeczne. W niedługim czasie ma szansę stać się głównym czynnikiem decydującym o rozwoju poszczególnych krajów.

Powolny rozwój cyfrowy Polski

Najnowszy raport State of the Digital Region 2016 niezależnej organizacji analityczno-badawczej Top of Digital Europe (ToDE) wskazuje na powolne tempo rozwoju cyfrowego Polski: na przykład małą liczę osób korzystających z Internetu (25 % populacji nie korzystało nigdy z Internetu) i bardzo małą liczbę przedsiębiorstw wdrażających do swoich działań nowe technologie[1]. Zauważyć można bardzo powolny przyrost firm korzystających z rozwiązań chmurowych. W Polsce nadal mniej niż 10% przedsiębiorstw korzysta z chmury, gdy dla porównania przodująca w regionie Finlandia posiada wyniki na poziomie 50%.

Działanie w chmurze to szansa dla wielu polskich firm, nie tylko tych dużych, ale również małych, które dzięki temu zyskują dostęp do dużo szerszego rynku i możliwości świadczenia usług również poza granicami kraju. Czyli coś, co z racji wysokich kosztów, w tradycyjnym modelu biznesowym byłoby mocno ograniczone, jeśli nawet nie niemożliwe – wyjaśnia Piotr Marczuk z firmy Microsoft.

Działania w chmurze szansą na globalny rozwój

Stagnacja na polskim rynku w obszarze cyfrowym wynika w dużej mierze z braku wystarczających środków umożliwiających działanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia publiczne w projektach teleinformatycznych spadły ostatnio o około 70%. Uruchamianych jest znacznie mniej przetargów na projekty tego rodzaju, co wynika również z mniejszych dotacji unijnych. Pamiętać jednak należy, że sektor administracji publicznej to nie jedyne źródło finansowania. Ogromny potencjał tkwi w rozwiązaniach chmurowych. To szansa dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP na internacjonalizację usług i wejście na zagraniczne rynki. W ten sposób można znacznie podnieść swoją konkurencyjność, realizować więcej projektów i z łatwością ominąć mniejszy popyt na rodzimym rynku. W rzeczywistości daje to praktycznie nieograniczony czasem i miejscem dostęp do danych, które są przy tym odpowiednio zabezpieczone, szybszą realizację zadań, możliwość zdalnej współpracy z wykorzystaniem komunikatorów, czy też łatwiejszą weryfikację pracy zespołu. Świetnym przykładem takich zależności są firmy, które w ramach projektu FIRMOWE (R)EWOLUCJE podjęły się transformacji cyfrowej. Cyfryzacji swoich biznesów dokonały w oparciu o technologie mobilne i chmurowe, osiągając w ten sposób znacznie lepszą konkurencyjność. Wymienić tu można firmę ZEMO, Arlan, czy chociażby 3D Plan, które dzięki wdrożeniu technologii chmurowych Microsoft, ominęły dotychczas blokujące ich rozwój problemy, w dużej mierze wynikające z braku szybkiego dostępu do potrzebnych danych – mówi Piotr Marczuk z firmy Microsoft.

Inwestycja w nowe technologie i wdrażanie nowoczesnych systemów ICT to sposób na szybszy rozwój firm, a zarazem warunek na osiągnięcie poziomu pozostałych państw w regionie. Dlatego tak ważne jest, aby firmy dostrzegły potencjał, jaki niosą za sobą rozwiązania chmurowe i na nich opierały swoje strategie biznesowe.

