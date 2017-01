Ekspert podpowiada: Dlaczego warto postawić na wykładzinę elastyczną?

Funkcjonalność na najwyższym poziomie

Wykładziny elastyczne bardzo często układane są w intensywnie użytkowanych obiektach, takich jak szkoły, urzędy, restauracje, galerie handlowe czy hale sportowe. Wynika to przede wszystkim z faktu, że łatwo utrzymać je w czystości a dodatkowo są odporne na uszkodzenia. „Wysokiej jakości podłogi elastyczne, w odróżnieniu od tanich zamienników, są w stanie wytrzymać nawet bardzo duże obciążenia. Dla przykładu – podłogi Purline Bioboden posiadają klasę użyteczności 23/32 dla kolekcji Wineo 1000 oraz 23/43 w przypadku pozostałych linii. Mechaniczne testy obciążeniowe wykazały także brak widocznego zużycia na powierzchni tej podłogi. Dodatkowo, po krótkiej regeneracji, jest ona w stanie w niemal 100% wrócić do pierwotnego kształtu” – wyjaśnia Grzegorz Mazur, ekspert marki Wineo. „Za wykorzystywaniem podłogi elastycznej Wineo w obiektach użyteczności publicznej przemawia też wyjątkowa łatwość utrzymania jej w czystości – do mycia można stosować wszystkie popularne środki czyszczące, zarówno kwasowe jak i zasadowe, a także środki dezynfekujące, które wykorzystywane są np. w szpitalach” – dodaje specjalista.

Ekologiczne, a więc bezpieczne

Elastyczne wykładziny z tworzyw sztucznych cenione są przede wszystkim ze względu na swoje właściwości użytkowe – są nie tylko ciepłe i przyjemne w dotyku, ale też łatwe do utrzymania w czystości. Wiele osób obawia się jednak, że substancje syntetyczne wykorzystywane do produkcji takich podłóg mogą przedostawać się do otoczenia, negatywie wpływając na stan zdrowia ich użytkowników. Dowodem na to ma być charakterystyczny, nieprzyjemny zapach wydzielający się z niektórych wykładzin z tworzyw sztucznych. „Alternatywą dla elastycznych podłóg z PVC (polichlorku winylu, często błędnie nazywanego PCV) są wysokiej jakości produkty wykonane z surowców odnawialnych i naturalnych wypełniaczy. Przykładem może być elastyczna podłoga Purline Bioboden marki Wineo, która powstała bez użycia PVC, rozpuszczalników, chloru oraz szkodliwych dla zdrowia plastyfikatorów. Do jej produkcji wykorzystano m.in. olej rzepakowy i rycynowy” – wyjaśnia Grzegorz Mazur, ekspert marki Wineo. „Co istotne, podłoga Purline Bioboden jest w 100% ekologiczna i całkowicie pozbawiona zapachu, a tym samym w pełni bezpieczna dla użytkowników. Doskonale sprawdzi się więc w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeniach zajmowanych przez dzieci i alergików” – dodaje specjalista.

Łatwy montaż i wielość dekorów

Nowoczesne wykładziny elastyczne zasługują na uwagę nie tylko ze względu na wysokie właściwości użytkowe. Poza wyjątkową trwałością ich atutem jest też zróżnicowany, a jednocześnie bardzo łatwy montaż. „Ekologiczne podłogi Purline Bioboden są dostępne w dwóch odmianach: w rolce i w formie paneli i mogą być montowane za pomocą kleju lub układane na tzw. click. Dzięki temu każdy będzie w stanie znaleźć produkt odpowiadający jego oczekiwaniom” – tłumaczy ekspert. „Wyróżnikiem wykładziny elastycznej Wineo jest też olbrzymia gama dekorów, wśród których znajdziemy zarówno wzory imitujące naturalne kamienie, jak również drewno. W najnowszej kolekcji Wineo 1000 znajdziemy produkty, dzięki którym będziemy w stanie uzyskać efekt dębowej, sosnowej czy wapiennej podłogi. Co istotne, w odróżnieniu od naturalnych odpowiedników, podłogi elastyczne Purline Bioboden są miękkie i ciepłe w dotyku, dlatego chodzenie po nich na boso to prawdziwa przyjemność” – dodaje specjalista.

Dodatkowe informacje o podłogach marki Wineo dostępne są na stronie internetowej:

