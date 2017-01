Linia X-POLYMER firmy Den Braven to seria specjalistycznych uszczelniaczy-klejów stworzonych na bazie nowoczesnej technologii silanowej HD Polymer. Innowacyjna receptura i wyjątkowy skład sprawiają, że produkty te charakteryzują się ekstremalną elastycznością i maksymalną przyczepnością do większości podłoży budowlanych, a dzięki temu stanowią bardzo wygodne narzędzie podczas różnorodnych prac remontowo-budowlanych. Do niedawna dostępne były 4 rodzaje X-POLYMER, dedykowane do różnych zadań. Dla usprawnienia prac i ułatwienia wyboru odpowiedniego produktu, w miejsce 4 wyrobów wprowadzone zostały jedynie 2 rodzaje o szerszym przeznaczeniu oraz równie bogatej gamie kolorystycznej, jak dotychczas. W skład linii wchodzi obecnie X-POLYMER DO WSZYSTKIEGO w kolorze białym, szarym, brązowym i czarnym oraz X-POLYMER DO WEWNĄTRZ w wersji bezbarwnej i metalizowanej aluminiowej.

X-Polymerowa rewolucja

Uszczelniacze-kleje X-POLYMER firmy Den Braven to jednoskładnikowe, trwale elastyczne masy, które wykazują niezwykłą elastyczność w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +90°C. Wykonane przy ich pomocy łączenia skutecznie przenoszą znaczne odkształcenia materiałów, nie kruszą się i nie pękają. Dodatkowo ich ogromną zaletą jest bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych, w tym gładkich i porowatych, suchych i wilgotnych, chłonnych i niechłonnych, zarówno w pionie, jak i w poziomie, wewnątrz i na zewnątrz, bez konieczności gruntowania. Dzięki temu mamy pewność, że wykonane przy ich pomocy łączenie da nam 100% gwarancję szczelności. Warto również podkreślić, że uszczelniacze-kleje X-POLYMER firmy Den Braven wykazują znikomy skurcz, nie tworząc szkodliwych naprężeń i zapewniają równą, niezapadającą się fugę, która po wyschnięciu bardzo łatwo poddaje się malowaniu. Wszystkie te zalety sprawiają, że produkty z linii X-POLYMER zyskują bardzo uniwersalne możliwości zastosowania. I tak, X-POLYMER DO WEWNĄTRZ wykorzystać można do różnorodnych uszczelnień oraz przyklejania drobnych elementów wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń. Z kolei X-POLYMER DO WSZYSTKIEGO to uniwersalny niezbędnik nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz budynku.

Przy pomocy dwóch wyrobów X-POLYMER firmy Den Braven wykonamy precyzyjne fugowanie, trwałe uszczelnienia oraz solidnie przykleimy różne materiały budowlane i elementy wykończeniowe. Tylko dwa produkty, a lista możliwych do zrobienia prac zdaje się nie mieć końca.

www.denbraven.pl