Dlaczego bloczki akustyczne są pozbawione profilowań?

Skuteczne wyciszenie pomieszczeń oraz odizolowanie ich od hałasów dochodzących z zewnątrz, jak również tych przenoszonych przez(oraz pomiędzy) elementy konstrukcyjne budynku, ma ogromne znaczenie dla komfortu przebywających we wnętrzu osób. Ściany zewnętrzne i działowe w nowoczesnych obiektach powinny zatem cechować się podwyższonymi parametrami akustycznymi. Na dźwiękoszczelność przegród budowlanych wpływ mają trzy zasadnicze kwestie: wybrany materiał, dokładność wykonania oraz sposób połączenia ze sobą poszczególnych elementów murowych. Przykładem produktów, które znakomicie nadają się do wznoszenia „cichych” ścian są silikatowe bloczki o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Bloczki akustyczne Grupy SILIKATY produkowane są w pełnej masie, bez wewnętrznych drążeń, co skutecznie zapobiega pojawianiu się zjawisk rezonansowych. Charakteryzują się one również dużą masą i gładką powierzchnią czołową. Rola ciężaru elementów murowych w wyciszeniu ściany nie jest dla nikogo zaskoczeniem – masywną przegrodę trudniej wprawić w wibrację i drgania. Brak profilowań silikatowych bloczków okazuje się być jednak dla wielu inwestorów kwestią zagadkową. Wszystkie bloczki Grupy SILIKATY o podwyższonych właściwościach izolacyjności akustycznej posiadają gładkie powierzchnie, czyli pozbawione są profilowań. Taka geometria wymusza na ekipie budowlanej wypełnienie zarówno spoin poziomych, jak i pionowych, co w wymierny sposób przekłada się na szczelność przegrody. W konsekwencji zaś staje się gwarantem skutecznej bariery dla dźwięków i daje pewność, że w pomieszczeniach panować będzie przyjemna dla ucha cisza. Mówiąc krótko: brak profilowań to szczelniejsza, a zatem również cichsza ściana.