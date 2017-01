Desery z ryżem marki Britta

Ryżowe słodkości

Ryż podany na słodko kojarzymy najczęściej w formie zapiekanki z cynamonem i jabłkami. Nie jest to oczywiście jedyna forma ryżowego deseru, gdyż w zależności od naszych upodobań, produkt ten oferuje niemalże nieskończone możliwości zastosowań. Cały sekret tkwi jednak w jakości używanych przez nas ziarenek. Wysokogatunkowy ryż biały marki Britta to jego długoziarnista odmiana pochodzący ze specjalnie wyselekcjonowanych plantacji. Z jego pomocą możemy przygotować między innymi: ryż ugotowany na mleku, który podajemy w pucharku przełożony z ulubionymi owocami oraz bakaliami. Oryginalnym smakołykiem jest również budyń ryżowy – aby go przygotować ugotowany, jeszcze ciepły ryż (ok. 3 szklanki) zalewamy mlekiem (ok. 2 szklanki), całość miksujemy na jednolitą masę, a następnie dodajemy odrobinę kakao i dosładzamy do smaku. Budyń można zajadać zarówno na zimno, jak i na ciepło. Ryż to także idealny składnik kremu czekoladowego wystarczy, że po ugotowaniu połączymy go w wodnej kąpieli z gorzką czekoladą, mlekiem i łyżeczką oleju. Całość miksujemy na gładką masę, którą możemy zjeść w takiej postaci lub użyć jako smarowidła do chleba czy suchych wafli.

Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Sp. k.

Produkt: Ryż biały marki Britta

Opakowanie: 4x100g

Cena detaliczna: ok zł. 3,39