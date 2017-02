Domowy, wegański majonez z fasoli marki Halina

Roślinnie i pysznie

Majonez wegański to idealna propozycja nie tylko dla osób będących na diecie roślinnej, ale i tych, które cierpią na uczulenia pokarmowe czy też podwyższony cholesterol. Główny składnik tego popularnego dodatku stanowi biała fasola. W ofercie marki Halina znajdziemy, aż 3 jej rodzaje (Jaś Tyczny Duży, Jaś Piękny Karłowy i Drobną), które pozwolą nam stworzyć majonez nie tylko pełen wartości odżywczych, ale i pysznego smaku. Jego przygotowanie jest banalne proste wystarczy, że ok. 200 g namoczonej białej fasoli marki Halina (wraz z odrobiną zalewy) zmiksujemy na gładką masę, a następnie dodamy do niej 3-4 łyżki oleju rzepakowego oraz 2-3 łyżki musztardy. Całość ponownie miksujemy, a na koniec doprawiamy sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Tak przygotowany majonez odstawiamy do lodówki, gdzie powinien chłodzić się przynajmniej około godziny.

Aby zapoznać się z pełnym asortymentem inspirujących i zdrowych produktów marki Halina zapraszamy na stronę: www.halina.eu

Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Sp. k.

Produkt: Fasola Drobna ok. 4,49 zł

Jaś Tyczny duży ok. 6,79 zł

Piękny Jaś Karłowy ok. 4,43 zł

Dostępne opakowania: 500 g