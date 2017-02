Spółka AFT przejmuje Infrabud Sp. z o.o i zwiększa możliwości produkcyjne

Po nabyciu udziałów w Infrabud Sp. z o.o AFT przejęło infrastrukturę zlokalizowanej w Suchym Lesie pod Poznaniem spółki – halę produkcyjną o powierzchni 1000 m2, pomieszczenia socjalne i biurowe oraz spory plac manewrowy. Tym samym istotnie powiększyła się powierzchnia produkcyjna firmy, co pozwoli na realizację projektu współfinansowanego z funduszy unijnych. Zwiększenie możliwości produkcyjnych od dawna było jednym z priorytetów AFT. Wiązało się to ze wzrostem popytu na klapy do kanałów spalin dla instalacji odpylania, IOS i redukcji NOx, szczególnie dużych rozmiarów, i koniecznością wygospodarowania większej przestrzeni.

Nowa infrastruktura to większe możliwości

Wraz z przejęciem hali w Suchym Lesie spółka AFT rozpoczęła procedury przetargowe oraz zakupowe mające na celu doposażenie obiektu. Przebudowano część budynku oraz zamontowano nową suwnicę. Zakupiona infrastruktura pozwala na szybszą i efektywniejszą realizację zleceń produkcyjnych. Już dziś w zakładzie AFT w Suchym Lesie wykonywane są klapy o większych gabarytach. W związku z nowymi możliwościami firma rozszerzyła też swoje uprawnienia spawalnicze o możliwość spawania stali wysokostopowych, min. Duplex, Alloy 56. W związku z powiększeniem zdolności produkcyjnych zwiększyło się też zatrudnienie. Obecnie AFT posiada łącznie ok. 2000 m2 powierzchni produkcyjnej zatrudniając 6 osób w dziale konstrukcyjnym oraz 25 osób bezpośrednio w produkcji i 5 osób w przygotowaniu produkcji. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na zakup tokarki do detali wielkogabarytowych z napędzanymi narzędziami, nowoczesnego systemu odpylania oraz stanowisk spawalniczych. Zakończenie projektu przewiduje się na koniec 2017 r.

To dopiero początek...

Zakup i restrukturyzacja spółki Infrabud przyspieszyły rozwój AFT. Dzięki podjętym decyzjom produkcja w nowym zakładzie mogła być rozpoczęta znacznie szybciej. Co istotne, istnieje możliwość dalszej rozbudowy hali produkcyjnej w Suchym Lesie oraz, po zakończeniu budowy, zwiększenia powierzchni biurowej o ok. 400 m2. Uruchomienie drugiego zakładu otworzyło również dodatkowe możliwości ekspansji AFT. Wykorzystując swoje ponad 26 letnie doświadczenie, znajomość armatury przemysłowej, techniki przepływów, automatyki, wiedzę o pompach oraz możliwości spawalnicze AFT wprowadziło nową usługę – produkcję skidów. Pierwsze takie urządzenia są już produkowane. W przyszłości przewidywane jest również uruchomienie komórki konstrukcyjno-technologicznej, która będzie się zajmowała projektowaniem wraz z wykonawstwem, na zamówienie, kompletnych jednostek technologicznych – skidów dla instalacji przemysłowych i komunalnych.

