Jaka powinna być grubość spoiny cienkowarstwowej?

Nowoczesne budownictwo należy do tych dziedzin, w których ogromne znaczenie odgrywa odpowiedzialne gospodarowanie surowcami i poszukiwanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Z tego też względu inwestorzy coraz większą wagę przykładają nie tylko do wyboru najwyższej klasy materiałów budowlanych, ale również do dokładności wykonywania prac i stosowania odpowiednich technik konstrukcyjnych. Wznoszenie ścian przy użyciu spoiny cienkowarstwowej to metoda, która z powodzeniem stosowana jest w przypadku wznoszenia wielu budynków komercyjnych i mieszkalnych, również tych energooszczędnych i pasywnych. Technologia ta zakłada, że poszczególne elementy murowe łączy się ze sobą za pomocą niewielkiej ilości zaprawy, dzięki czemu cegły lub bloczki dokładnie do siebie przylegają i tworzą bardzo szczelną oraz stabilną przegrodę. Zgodnie z obowiązującymi normami, a także zasadami sztuki budowlanej, grubość spoiny cienkowarstwowej powinna wynosić od 0,5 do 3 milimetrów. W większości przypadków grubość warstwy zaprawy oscyluje w granicach 2 mm, co jest wartością optymalną. Decydując się na murowanie ścian na tzw. cienką spoinę warto pamiętać, że pożądane efekty w postaci szczelnej i trwałej konstrukcji, osiągnąć można jedynie wtedy, gdy ekipa budowlana pracować będzie na dobrej jakości zaprawie o odpowiedniej wytrzymałości i przyczepności oraz z wykorzystaniem odpowiednich materiałów ściennych. Tylko produkty wyróżniające się dużą powtarzalnością i dokładnością wymiarową, np. silikatowe bloczki, można dopasować do siebie w takim stopniu, by mur był maksymalnie szczelny i skutecznie eliminował ryzyko powstawania tzw. mostków termicznych.

