Szkolenia Libet na start sezonu 2017

W ramach tegorocznej propozycji szkoleń organizatorzy postawili na potencjał zakładu produkcyjnego w Łodzi, by kompleksowo przedstawić aktualne trendy, innowacyjne technologie, nowoczesny sprzęt oraz sprawdzone praktyki wykonawcze, czyli zagadnienia istotne na każdym etapie realizacji projektów nawierzchni i nie tylko. Dzięki współpracy Libet z partnerami technicznymi (Mapei, Adiam, Ravdeck, Leica Geosystems, Komatsu), w fabrycznych halach i magazynach na uczestników szkoleń czekały specjalnie zaaranżowane stoiska. To na nich kostki, ogrodzenia, płyty ceramiczne, profesjonalne narzędzia brukarskie oraz inne elementy oferty 2017 każdego dnia przez wiele godzin prezentowano w zestawieniu ze sprzętem montażowym, a do tego – w sytuacjach nawiązujących do warunków rzeczywistego użytkowania. Poszczególne panele obejmowały m.in. cięcie, klejenie czy układanie produktów na wspornikach, do hal wjechały mikrokoparki, a na linii produkcyjnej można było przetestować nowatorską technikę ochrony powierzchni kostek (nowość Libet 2017 – System PHC).

Organizowane od kilu lat szkolenia to element długofalowej strategii, która ma na celu zagwarantowanie klientom wybierającym produkty Libet najwyższej jakości materiałów, fachowego doradztwa i profesjonalnego montażu. Udział w tego typu wydarzeniach umożliwia poszerzanie branżowej wiedzy, co przekłada się na jakość świadczonych usług. Dla brukarzy to jednocześnie okazja do udziału w programie certyfikacji, oferowanym przez Libet.

Więcej informacji na temat najnowszych produktów firmy Libet znaleźć można na stronach www.libet.pl oraz www.ceramic.libet.pl.