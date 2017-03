Jak stworzyć ogród w stylu vintage?

Nawierzchnia naznaczona czasem

Jednym z kluczowych elementów decydujących o charakterze posesji jest nawierzchnia. Zarówno kształt, jak i materiały wykończeniowe tarasu, ścieżek i podjazdu w dużej mierze wpływają na wygląd otoczenia domu. W przypadku ogrodów w stylu vintage trakty komunikacyjne powinny mieć łagodną linię, bez nadmiernego zgeometryzowania i ostrych kątów. Warto postawić na malowniczo wijące się wśród zieleni alejki oraz place w kształcie koła.

Do stworzenia nawierzchni o charakterze vintage można użyć takich materiałów, jak kamień czy cegła. Prostym sposobem na uzyskanie pożądanego efektu jest też zastosowanie postarzanych kostek brukowych. Na rynku dostępna jest obecnie bogata oferta różnorodnych produktów, które sprawiają wrażenie nadgryzionych zębem czasu. Trzeba przy tym podkreślić, że choć posiadają one rysy i spękania, specjalny proces produkcji sprawia, że zachowują pełną wytrzymałość i trwałość. Wyroby takie znajdziemy w kolekcji Libet Decco Antico, która pozwala osiągnąć efekt wiekowej nawierzchni, zachowując wysokie parametry techniczne. W grupie tej występują zarówno kostki o małych rozmiarach (np. Romano i Merano), jak również większe propozycje – Durango i Atrio. Charakter aranżacji w stylu vintage pięknie podkreśli także kostka Mattone, nawiązująca swoim wyglądem do tradycyjnej cegły oraz inspirowany starobrukiem system Tract. Z kolei niewielka Qubo sprawdzi się jako samodzielny materiał nawierzchniowy, ale też jako intrygujący detal. Kolekcja Libet Decco Antico oferuje bogatą paletę naturalnych odcieni, które idealnie wkomponują się w przestrzeń w stylu retro.

Decydując się na ogród utrzymany w klimacie vintage warto zadbać nie tylko o stylizowaną nawierzchnię, ale też odpowiednie dodatki. Metalowe lub drewniane meble, kute ogrodzenie, pergole i trejaże porośnięte pnączami pomogą stworzyć nastrojową atmosferę. Doskonale sprawdzą się tu kwitnące krzewy róż lub bzu. Lepiej jest też postawić na rośliny rodzime, a unikać egzotycznych, nietypowych gatunków.

Więcej informacji na temat produktów firmy Libet znaleźć można na stronach www.libet.pl oraz www.ceramic.libet.pl.