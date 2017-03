Biznes idealny dla kobiety? Zostań właścicielką sklepu franczyzowego marki Czas na Herbatę!

2017 to dla marki Czas na Herbatę wyjątkowy rok, w którym obchodzić będzie swoje okrągłe 20-te urodziny. Przez te lata zdążyła na dobre zagościć w świadomości polskich konsumentów, którzy w jej firmowych sklepach, coraz chętniej sięgają po wysokogatunkowe herbaty, kawy, akcesoria z nimi związane, a także różnorodne słodkości. Stale rosnąca popularność marki wpływa również na zainteresowanie możliwością współpracy z nią, wśród potencjalnych partnerów biznesowych.

Na tę chwilę możemy pochwalić się posiadaniem 49 sklepów firmowych (z czego 28 to sklepy własne, a pozostałe 21 franczyzowe) oraz 68 punktów partnerskich – mówi Marta Głowska Dyrektor Ds. Rozwoju Sieci Czas na Herbatę. Wyjątkowo owocny był poprzedni rok, w którym udało nam się otworzyć aż 3 sklepy firmowe i 3 franczyzowe, do tego przygotowaliśmy jeden sklep, który swoją działalność rozpocznie już 1 marca. Model współpracy z marką Czas na Herbatę cieszy się szczególną popularnością zwłaszcza wśród pań. Liczne grono naszych partnerów biznesowych to właśnie panie. Obecnie stanowią one ponad połowę właścicieli sklepów franczyzowych - dodaje Marta Głowska. Tendencja ta wynika zapewne z uwagi na nasz asortyment, który wielu osobom może kojarzyć się raczej z płcią piękną. Dodatkowo determinuje ją również fakt, iż prowadzenie sklepu z wysokogatunkową herbatą i kawą to biznes, do którego potrzebne jest odpowiednie podejście. Poza odpowiednią wiedzą wymaga on bowiem pełnego zaangażowania, pasji oraz serca, a cechy te wykazują zwłaszcza kobiety. Siła naszych salonów ukryta jest także w wyjątkowej atmosferze. Choć to my odpowiedzialni jesteśmy za projekt sklepu dostosowany do wizerunku marki, jego lokalizację, spójne i efektywne działania marketingowe oraz szkolenia w zakresie zarządzania sklepem i obsługi klienta, to na nastrój miejsca wpływa już bezpośrednio jego właściciel. W tej kwestii ponownie bezkonkurencyjne są kobiety, które perfekcyjnie przenoszą umiejętność stworzenia ciepłej i domowej atmosfery z domu do pracy, okraszając ją przy tym pełnią profesjonalizmu – tłumaczy Marta Głowska.

Wszystkim paniom zainteresowanym współpracą marka "Czas na Herbatę" oferuje 2 modele: otwarcie nowego sklepu firmowego na podstawie umowy franchisingowej, a dla osób prowadzących już działalność, ale pragnących uatrakcyjnić swój sklep, rozszerzyć asortyment i zwiększyć sprzedaż - umowę na zasadach tzw. "punktu partnerskiego”.

Po więcej informacji zapraszamy na http://www.czasnaherbate.net/wspolpraca-pm-8.html .