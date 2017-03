Remont kuchni od kuchni, czyli jak wykonać bezpieczne i trwałe uszczelnienia

Kuchnia, to podobnie jak łazienka, jedno z trudniejszych pomieszczeń do zagospodarowania. Panują w niej dużo wyższe temperatury, a wilgotność jest bardzo często mocno podniesiona, nie wspominając już o ciągłym kontakcie znajdującego się w niej wyposażanie z detergentami, wodą, czy innymi cieczami. Położenie kafli na ścianę i podłogę, choć bardzo ułatwia zabezpieczenie dużych powierzchni, nie rozwiązuje całkowicie problemu. Pozostają jeszcze niewielkie i z pozoru niewidoczne fragmenty, które niezabezpieczone mogą zapoczątkować wiele trudnych do usunięcia zniszczeń, a nawet przyczynić się do konieczności gruntownego remontu.

Woda podciekająca pod zlewozmywak, pod kuchenkę czy za szafki z czasem może doprowadzić do zawilgocenia mebli i ścian. Rozpulchniony blat lub odklejająca się okleina z szafek to tylko niektóre z możliwych defektów. Na listę wpisać można jeszcze rozwój pleśni i grzybów, które nie tylko uszkadzają strukturę ściany i mebli, ale przede wszystkim są szkodliwe dla zdrowia. Wszystkie newralgiczne miejsca na styku ścian i mebli, czy blatu i sprzętów AGD należy więc dokładnie zabezpieczyć. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie produktu uszczelniającego, który stworzy trwałą spoinę chroniącą przed przedostawaniem się wody, tłuszczów czy innych cieczy. W tej roli dobrze sprawdzają się popularne silikony. Jednak i w tym wypadku należy wybrać rodzaj, który wpisze się właściwościami w trudne, kuchenne warunki, jak np. najnowsza propozycja firmy Den Braven, uszczelniacz-klej X-POLYMER – tłumaczy Tomasz Mazurkiewicz.

Uszczelniacz-klej w roli silikonu do kuchni

Zadaniem produktu uszczelniającego jest wykonanie trwałej i szczelnej spoiny chroniącej przed wilgocią. Dlaczego jednak nie każdy uszczelniacz tak samo sprawdzi się w kuchni? Otóż specyficzne warunki panujące w tym miejscu mogą osłabiać działanie niektórych środków, a w kontakcie z silnymi detergentami i dużą wilgotnością mogą tracić z czasem swoje właściwości. Jeśli zależy nam na skuteczności przez długi czas, warto wybierać produkty przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, jak np. silikony sanitarne, czy uszczelniacze-kleje X-POLYMER firmy Den Braven. W przypadku uszczelniacza-kleju mamy dodatkowo tę wartość, że wyrób ten ma bardzo wszechstronne zastosowanie i może się przydać przy wielu innych pracach remontowo-budowlanych – dodaje ekspert firmy Den Braven. Zaletą tego produktu jest również to, że jest on odporny na działanie wody, a także grzybów i pleśni. Dzięki czemu skutecznie zmniejsza ryzyko pojawienia się nieestetycznych ciemnych nalotów. Świetnie sprawdzi się więc, jako wypełniacz szczelin wokół zlewozmywaka, pomiędzy blatem a ścianą czy też na łączeniach blatu. Dodatkowo wykazuje wysoką odporność termiczną i nie traci swoich właściwości w temperaturze od -40°C do +90°C, dlatego można go stosować również wokół piekarników czy kuchenek. Ma on również bardzo neutralny skład i jest całkowicie niekorozyjny w stosunku do metali. Dobrze współpracuje z gładkimi powierzchniami, również tymi z aluminium, emalii czy ocynku, dlatego ten sam produkt może nam posłużyć do uszczelnienia przewodów wentylacyjnych i okapu.

W przypadku kuchni i produktów budowlanych wykorzystywanych do jej wykończenia pozostaje jeszcze jeden aspekt, na który warto zwrócić uwagę dobierając wyroby. Powinniśmy mieć na uwadze, że w pomieszczeniu tym przyrządzamy posiłki i nie brakuje sytuacji, w której jedzenie ma styczność z blatem czy zlewozmywakiem. Nie każdy rodzaj chemii budowlanej jest obojętny dla człowieka, dlatego wybierać należy taki uszczelniacz, który może być stosowany przy pośrednim kontakcie z żywnością – tłumaczy Specjalista Produktu firmy Den Braven. Przykładem może być tu ponownie X-POLYMER firmy Den Braven. Nie zawiera on izocyjanianów, silikonu, rozpuszczalników, prawie bezwonny, dlatego też jest bezpieczny dla użytkowników nie tylko w podczas aplikacji, ale również już po utwardzeniu.

