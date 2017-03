Instalacje pod specjalną ochroną, czyli dlaczego warto stosować systemy preizolowane

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa, troska o środowisko naturalne, a także chęć obniżenia rachunków za media sprawiają, że planując budowę lub modernizację obiektów mieszkalnych inwestorzy poszukują nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań technicznych. Odpowiednio dobrane materiały mają bowiem korzystny wpływ na efektywność energetyczną budynku oraz wydajność domowych instalacji, w tym wodnej, solarnej i klimatyzacyjnej. W przypadku dwóch ostatnich szczególnie istotne jest wyeliminowane niepotrzebnych strat ciepła poprzez odpowiednią izolację oraz zabezpieczenie rur przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Propozycją, która w ostatnich latach zyskała duże uznanie inwestorów i projektantów nowoczesnych budynków są tzw. systemy preizolowane, czyli rury przeznaczone do transportu medium, z warstwą izolacji nałożoną już na etapie produkcji.

Izolacja stworzona na miarę

Dlaczego warto wybrać tego typu rozwiązania i jak ich zastosowanie przekłada się na realne korzyści dla użytkowników? Przede wszystkim są one stworzone z myślą o konkretnych instalacjach, dlatego też ich parametry nie są uniwersalne, a dostosowane do określonych wymagań. Nie trzeba zatem poświęcać dodatkowego czasu na znalezienie odpowiedniego materiału izolacyjnego – otulina o najbardziej optymalnych właściwościach zostaje dobrana i zamontowana przez producenta już w fabryce. Skuteczność tego procesu udowadniają takie produkty, jak Tubolit Split&DuoSplit oraz Armaflex DuoSolar firmy Armacell, dedykowane instalacjom klimatyzacyjnym i solarnym. Co więcej, wybór systemów preizolowanych nie tylko pozwala uniknąć kłopotów związanych z niewłaściwym dobrem izolacji, ale również może przełożyć się na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji. Rury z fabrycznie nałożoną otuliną montuje się szybko i wygodnie, a do tego wyeliminowane zostaje ryzyko niewłaściwego lub nieprecyzyjnego montażu izolacji przez ekipę budowlaną. W rezultacie inwestor ma pewność, że instalacje będą działały prawidłowo i efektywnie, bez strat energetycznych nawet w tak newralgicznych miejscach, jak np. łączenia rur.

Ekonomia w parze z ekologią

Produkty preizolowane do nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i solarnych powstały przede wszystkim z myślą o poprawie wydajności domowych instalacji. Dodatkowym rezultatem tego typu działania i istotnym atutem dla użytkowników okazuje się być obniżenie rachunków za media, ponieważ nie muszą oni płacić za energię uciekającą przez źle zaizolowane rury, a także ochrona środowiska naturalnego. Producenci systemów preizolowanych idą jednak jeszcze dalej i projektują takie rozwiązania, których efektywność idzie w parze z najwyższą trwałością. Dla przykładu: preizolowane rury miedziane Tubolit Split&DuoSplit firmy Armacell, przeznaczone do wewnętrznych i zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych, nie tylko chronią przed kondensacją i stratami energii, ale również są odporne na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne. Z kolei rury Armaflex DuoSolar, zaprojektowane z myślą o systemach solarnych, posiadają specjalną, zewnętrzną osłonę z folii poliolefinowo-kopolymerowej, która nie kruszy się ani nie pęka i stanowi doskonałe zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych. W praktyce oznacza to, że nawet rury biegnące na zewnątrz budynku przetrwają w nienagannym stanie przez wiele lat, a deszcz, mróz czy promienie UV nie odbiją się niekorzystnie na skuteczności izolacji. Specjaliści z branży instalacyjnej są zgodni, że taka trwałość materiału jest szczególnie pożądana w naszym kraju, gdzie klimat jest zmienny, a amplitudy temperatur zimą i latem są duże, co może mieć negatywny wpływ zwłaszcza na instalacje zewnętrzne.