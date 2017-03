AFT uzupełnia możliwości wykonawcze o spawanie materiałów wysokostopowych DUPLEX oraz Alloy 59

Nowe rozwiązanie w służbie klientom

Oprócz wspomnianych już klap typu T oraz DB spółka AFT świadczy także usługi w zakresie projektowania i dostawy kompletnych układów powietrza doszczelniającego tworzących tzw. barierę powietrzną wewnątrz klap. Dotychczasowe rozwiązania przewidywały dostawę klap wykonanych ze stali węglowych wraz z układami powietrza doszczelniającego, w których skład wchodziły wentylatory doszczelniające wraz z nagrzewnicami elektrycznymi służącymi do podgrzewania powietrza uszczelniającego. Pozwalało to na uniknięcie powstawania kondensatu z odcinanego medium, który mógłby powstać w wyniku wychłodzenia tarcz klapy w przypadku doszczelniania zimnym powietrzem. Powstanie kondensatu prowadzi bowiem do bardzo szybkiej korozji elementów ze stali węglowej, a co za tym idzie konieczności ich wymiany. Użycie nagrzewnic elektrycznych wiąże się z niskim kosztem kupna klap, ale również z wysokim kosztem eksploatacji (zasilanie nagrzewnic). Ze względu na przewidywany okres eksploatacji klap z układami powietrza doszczelniającego, wynoszącym powyżej 20 lat, zaczęto poszukiwać innego rozwiązania. Jednym z nich jest projektowanie i produkowanie klap ze stali węglowej z obłożeniem elementów mających bezpośredni kontakt z odcinanym medium stalą wysokostopową lub alloy’ami, np. Duplex lub Alloy 59, które są odporne na działanie agresywnego kondensatu.

Dodatkowe uprawnienia szansą na dalszy rozwój firmy

Wykorzystanie do produkcji klap stali wysokostopowych lub alloy’a pozwala na rezygnację z podgrzewania powietrza doszczelniającego, a co za tym idzie znacznie obniża koszy eksploatacji instalacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że koszt samego zakupu będzie dużo wyższy. Porównując łączny koszt zakupu oraz eksploatacji znacznie bardziej opłaca się nabycie klap z obłożeniem ze stali wysokostopowej z układem powietrza doszczelniającego bez nagrzewnicy, ponieważ poprzez niższy koszt użytkowania różnica w cenie pierwotnego zakupu zwraca się już po około roku. Mając to na uwadze spółka AFT wprowadziła do swojej oferty klapy z obłożeniem, co pociągnęło za sobą konieczność zdobycia przez firmę kwalifikacji spawalniczych oraz uprawnień do spawania stopów Alloy 59 i Duplex. Dokonano wielu prób i eksperymentalnych sposobów spawania metodami MIG oraz TIG. Wiązało się to z szeregiem badań prowadzonych z Urzędem Dozoru Technicznego, opracowaniem technik spawania, stworzeniem instrukcji spawania (WSP) oraz protokołów uznania technologii spawania (WPQR).

Firma AFT posiada szerokie spektrum uprawnień spawalniczych i jako jedna z niewielu firm w kraju ma doświadczenie w spawaniu blachy Alloy 59. Dzięki temu jest w stanie stale poszerzać zakres swojej oferty produkcyjnej – w jej ofercie znajduje się m.in. szeroki wachlarz produktów z przeznaczeniem do pracy z bardzo agresywnymi mediami i w nowych aplikacjach.

Więcej informacji na temat firmy AFT znaleźć można na stronie www.aft.pl