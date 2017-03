Wiosenna metamorfoza domu z kolorowymi produktami elewacyjnymi Grupy SILIKATY

Zima i towarzyszące jej zmienne warunki atmosferyczne to ciężki sprawdzian dla budynków oraz otaczającej ich przestrzeni. Mróz, śnieg i deszcz zwykle mają niekorzystny wpływ na wygląd elewacji domu, a także mogą destrukcyjnie wpłynąć na stan ogrodzenia oraz pozostałych murowanych elementów w obrębie ogrodu. Nadejście nowej, cieplejszej pory roku to czas, kiedy wreszcie można doprowadzić posesję do porządku, a także znakomita okazja do przeprowadzenia wiosennej metamorfozy. Podczas wszelkich prac modernizacyjno-budowlanych warto czasem odejść od aranżacyjnego schematu np. wybierając kolorowe produkty elewacyjne Grupy SILIKATY. Te nowoczesne wapienno-piaskowe cegły, bloczki i okładziny fasadowe nie tylko przyciągają wzrok ciekawą kolorystyką oraz fakturą, ale są przy tym bardzo wytrzymałe, trwałe i odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Barwna rewolucja w domu i ogrodzie

Kolorowe produkty elewacyjne Grupy SILIKATY to propozycja dla wszystkich tych, którzy poszukują oryginalnych pomysłów aranżacyjnych, a zarazem stawiają na materiały najwyższej jakości. Wśród nich znalazły się cegły SILIKAT S 1NF o gładkiej powierzchni i wymiarach 250x120x65 mm, a także wyroby o strukturze łupanej, w tym okładzina elewacyjna SILIKAT S (250x25x65 mm), kształtki łupane jednostronnie SILIKAT S i SILIKAT S 1/2 (odpowiednio: 250x95x65 i 250x60x65 mm) oraz dopasowane do nich kształtki łupane narożne (225x95x65; 225x60x65 mm). Silikatowe cegły doskonale sprawdzą się podczas budowy ścian elewacyjnych, warstw licowych oraz elementów małej architektury: ławek, murków czy altanek.

Kształtki proste i narożne polecane są natomiast do wykończenia zarówno fasady budynku oraz ogrodzenia, jak i wszelkiego rodzaju cokołów czy filarów. Ostatni z kolorowych produktów Grupy SILIKATY, czyli okładzina elewacyjna w postaci wygodnych w montażu płytek, to materiał, który stosować można na zewnątrz i wewnątrz budynku. Dzięki temu uzyskujemy możliwość stworzenia spójnej przestrzeni na linii dom-ogród, np. łącząc werandę z korytarzem czy też salon z tarasem. Co istotne, pięć wariantów kolorystycznych płytek (grafitowy, czerwony, biały, żółty i zielony) przy jednoczesnym zachowaniu identycznej struktury ich powierzchni, pozwala na zachowanie kompozycyjnej harmonii.

Trwałość i wytrzymałość w standardzie

Walory estetyczne to bez wątpienia jedna z istotniejszych kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru produktów elewacyjnych. Nie należy jednak zapominać, że fasada domu, a także wszelkie obiekty murowane na zewnątrz budynku, bez przerwy wystawione są na działanie czynników atmosferycznych i narażone na uszkodzenia mechaniczne. Muszą być one zatem wykonane z materiałów o bardzo dużej odporności i trwałości. Kolorowe cegły, kształtki i okładziny Grupy SILIKATY, cechują się wytrzymałością 15MPa, mrozoodpornością aż do 50 cykli oraz niską, nieprzekraczająca 16% nasiąkliwością. Dzięki temu można mieć pewność, że wykończone nimi ściany, ogrodzenia czy elementy małej architektury ogrodowej przetrwają w nienagannym stanie wiele lat.

Więcej informacji na temat produktów Grupy SILIKATY można znaleźć na stronie internetowej www.grupasilikaty.pl