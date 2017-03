Guardian Glass zatwierdza budżet na projekt dodatkowej fabryki szkła w Polsce

Szacuje się, że nowy zakład będzie produkować 1,000 ton szkła float dziennie i wyposażony będzie w technologię zaawansowanego napylania magnetronowego, co pozwoli na produkcję wysoce wydajnych, energooszczędnych szyb dla klientów w Polsce i krajach sąsiednich.

Jak mówi Kevin Baird, CEO firmy Guardian Glass potencjalna inwestycja w drugi zakład produkcji szkła float w Polsce jest wyrazem przekonania firmy Guardian zarówno o sile regionu, jak i o przyszłości przemysłu szklarskiego: “Możliwość budowy drugiego zakładu w Polsce to logiczny krok w kierunku realizacji ​naszej globalnej strategii i działań marketingowych. Jesteśmy przekonani, że odnajdziemy nowe możliwości i rozwiniemy dodatkowe kanały dla naszych wyrobów szklanych w Europie.”

“Wzrost zapotrzebowania na szkło jest wynikiem ogólnej tendencji w całej Europie do zwiększenia ilości naturalnego światła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a także stopniowej wymiany okien mieszkaniowych z podwójnych na potrójne przeszklenia," dodaje Guus Boekhoudt, Wiceprezes Guardian Glass w Europie. “Ponieważ Polska to kraj uznawany za centrum europejskiej produkcji okien mieszkalnych, jest to również logiczna lokalizacja dla naszej nowej fabryki szkła float.”

Oprócz zakładu w Częstochowie Guardian Glass również prowadzi zakłady w Oroshaza, Węgry; Thalheim, Niemcy i Riazań oraz Rostov, Rosja, wśród 10 lokalizacji europejskich.

Guardian Glass jest główną jednostką organizacyjną Guardian Industries Corp. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.guardianglass.com.