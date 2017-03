Jak poprawnie wykończyć powierzchnię z płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne, zwane też kaflami, to jeden z popularniejszych materiałów okładzinowych wykorzystywanych do zabezpieczania podłóg i ścian w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz wymagających utrzymania szczególnej czystości. Swoją dobrą opinię zawdzięczają trwałości, doskonałej odporności na działanie wody i detergentów, a także łatwości czyszczenia. Dodatkowo, jest to materiał stosunkowo niedrogi i dobry w eksploatacji, dlatego tak chętnie stosowany jest w łazienkach, kuchni, WC, saunach, czy pralniach, czyli wszędzie tam, gdzie podłoga i ściany narażone są na częsty kontakt z wodą, detergentami i zabrudzeniami. Warunek jest jeden, należy odpowiednio wykończyć płaszczyznę wyłożoną kaflami, gdyż po przyklejeniu poszczególnych elementów, powstają niewielkie spoiny, które niezabezpieczone stanowią prostą drogę dla wnikania wilgoci i brudu pod warstwę z okładziny.

Aby z płytek ceramicznych stworzyć trwałą i szczelną powierzchnię zabezpieczającą podłogę czy ściany, należy dokładnie wypełnić spoiny pomiędzy poszczególnymi elementami. Na dużych powierzchniach najlepiej wykorzystać do tego tradycyjną fugę. Pamiętajmy jednak, że nie brakuje również miejsc, w których zaprawa fugowa nie będzie wystarczająca. Może pękać i odspajać się od płytek, dając mało estetyczny efekt i stanowiąc drogę dla wnikania wilgoci. Natomiast w miejscach, w których często potrafi gromadzić się woda, na fudze cementowej może zacząć rozwijać się również grzyb i pleśnie – wyjaśnia Tomasz Mazurkiewicz, Specjalista Produktu firmy Den Braven. Do szczególnych obszarów, które wymagają indywidualnego podejścia, należą narożniki na styku ścian lub ścian i podłogi. Konstrukcja budynku cały czas pracuje, dlatego też wskazane jest, by na styku poszczególnych płaszczyzn pozostawić szczeliny dylatacyjne umożliwiające naturalną pracę. Do ich wypełnienie najlepiej jest użyć trwale elastycznych uszczelniaczy np. popularnych silikonów lub uszczelniaczy-klejów np. X-POLYMER firmy Den Braven. W ten sposób dobrze zabezpieczymy spoinę, a wypełnienie nie będzie pękać – wyjaśnia ekspert firmy Den Braven. Podobną sytuację mamy w przypadku zabudowy wykonanej z płyt g-k. Często tego typu rozwiązania stosowane są w łazienkach, w celu zabudowy rur, wanny, czy dekoracyjnej aranżacji sufitu. Spoiny na łączeniach należy również zabezpieczyć elastycznym uszczelniaczem, który stworzy trwałą ochronę przed wnikaniem wilgoci. W takich wypadkach dobrze sprawdzi się uszczelniacz-klej X-POLYMER, który nie tylko tworzy elastyczną, odporną na wodę, grzyby i pleśnie fugę, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych silikonów, po utwardzeniu jest całkowicie malowalny. Pozwoli nam to w prosty sposób zamaskować łączenie – dodaje Tomasz Mazurkiewicz z firmy Den Braven.

Ważną kwestią, jeśli nie najważniejszą, jest odpowiednie zabezpieczenie przestrzeni między okładziną ceramiczną, a armaturą sanitarną – wanną, prysznicem czy umywalką. Woda, która po każdej kąpieli czy myciu rąk gromadzić się będzie w zakamarkach, może z czasem doprowadzić do poważnego zawilgocenia całego pomieszczenia. Aby skutecznie zapobiegać takim sytuacjom, miejsca na styku płytek i brodzika czy wanny należy starannie wypełnić uszczelniaczem. Najlepiej, aby był to produkt przeznaczony do pomieszczeń sanitarnych – będzie on dobrze przyczepny do różnych podłoży, w tym śliskich i gładkich, jak również będzie odporny na wodę, pleśnie, grzyby, czy detergenty, których używamy do czyszczenia łazienki – tłumaczy ekspert firmy Den Braven. Pamiętać jednak należy, że nawet najlepszy jakościowo produkt z czasem może stracić swoje właściwości, jeśli fuga nie będzie odpowiednio wyprofilowana. Poprawnie wykonana spoina nie powinna być zbyt wklęsła, tak aby ułatwiała swobodne ściekanie wody i nie doprowadzała do tworzenia się zastoin – dodaje Tomasz Mazurkiewcz.

