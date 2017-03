Castrol EDGE i SZYBCY I WŚCIEKLI 8 PRZEDSTAWIAJĄ WYZWANIE TITANIUM ICE

Podczas tego pierwszego na świecie pojedynku, uchwyconego w dziczy lodowatego krajobrazu Jukon w Kanadzie, gwiazda Michelle Rodriguez rzuca wyzwanie legendarnej kaskaderce Debbie Evans i jej imponującemu Jaguarowi F-Type 5.0 Supercharged V8 R AWD, wzmocnionemu olejem Castrol EDGE. Zadaniem jest pokonanie stworzonej w technologii mieszanej rzeczywistości armii czołgów, atomowych okrętów podwodnych, śmigłowców i rakiet. Wszystko to wśród wybuchów i pękającego lodu.

W celu wykreowania tak zaawansowanej rzeczywistości mieszanej, Castrol EDGE współpracował z ekspertami ze studia produkcyjnego UNIT9. Opracowano specjalny kask, łączący obrazy generowane komputerowo z realnym światem. Pozwoliło to na uzyskanie najbardziej intensywnych doświadczeń z jazdy, jakie można sobie wyobrazić. W mroźnym Teście Tytanu zapierający dech w piersiach świat mieszanej rzeczywistości ożywa przed oczami kaskaderki siedzącej za kierownicą potężnego Jaguara, jadącego po jednym z najbardziej niebezpiecznych terenów na naszej planecie.

Opisując swoje doświadczenia za kierownicą, kaskaderka Szybkich i wściekłych Debbie Evans powiedziała:

„Jazda samochodem w mieszanej rzeczywistości to jedno z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi miałam do tej pory do czynienia. Castrol EDGE daje pewność potrzebną do przekraczania granic wytrzymałości – swojej i silnika. Dał mi tę siłę, której potrzebowałam, by przemierzyć tak niebezpieczny tor.”

Pokonując lodowaty teren i omijając przeszkody w technologii mieszanej rzeczywistości, Evans musiała polegać wyłącznie na swoim instynkcie i mocy pojazdu smarowanego olejem Castrol EDGE, wzmocnionym TITANIUM FST™. Idealna współpraca kobiety i maszyny pozwoliła przekroczyć granice wytrzymałości jak nigdy dotąd w historii Testów Tytanu.

Vivek Rampal, Globalny Dyrektor ds. Marketingu działu Samochody i Motocykle firmy Castrol opowiada o współpracy:

„Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z wytwórnią Universal Pictures przy produkcji Szybkich i wściekłych. To już kultowa seria, znana i lubiana na całym świecie. Od 2014 r. filmy z serii Testy Tytanu Castrol EDGE, dzięki wsparciu ekspertów i cenionych kierowców, obrazują przekraczanie kolejnych granic wytrzymałości człowieka i maszyny. Zainspirowani filmem Szybcy i wściekli 8 weszliśmy na zupełnie nowy poziom i stworzyliśmy TITANIUM ICE, nasz największy, najbardziej odważny i śmiały z Testów Tytanu. Jesteśmy przekonani, że TITANIUM ICE przypadnie do gustu kochającym samochody i jazdę widzom na całym świecie – jeszcze przed premierą filmu w kwietniu."

Film Szybcy i Wściekli 8 wejdzie do kin na całym świecie w kwietniu 2017 r.

O Szybcy i wściekli 8

Po sukcesie filmu Szybcy i wściekli 7, z 2015 roku, który przyniósł ponad 1,5 mld dolarów i jest szósty na liście najbardziej kasowych produkcji, nadchodzi kolejna część jednej z najbardziej popularnych serii wszech czasów: Szybcy i wściekli 8.

Teraz kiedy Dom i Letty spędzają miesiąc miodowy, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszta została oczyszczona z zarzutów ekipie wreszcie udało się znaleźć namiastkę normalnego życia. Wszystko się zmienia, kiedy tajemnicza kobieta (laureatka Oscara® Charlize Theron) wciąga Doma w świat zbrodni, z którego nie widać ucieczki. Dom zdradzi najbliższych. Wszyscy stawią czoła próbom, jakich do tej pory nie doświadczyli.

Od wybrzeży Kuby przez ulice Nowego Jorku po lody arktycznego morza Berentsa nasza załoga przemierza świat, by powstrzymać chaos…i sprowadzić do domu tego, który uczynił ich rodziną.

W Szybkich i wściekłych 8 Vin Diesel ponownie występuje w towarzystwie gwiazdorskiej obsady, w której skład wchodzą: Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky i Kurt Russell. Oprócz Theron, w serii pojawią się po raz pierwszy Scott Eastwood oraz laureatka Oscara® Helen Mirren. Reżyserem filmu jest F. Gary Gray (Straight Outta Compton), a za produkcję ponownie odpowiedzialni są Neal H. Moritz, Michael Fottrell i Vin Diesel. www.thefastandthefurious.com

O firmie Castrol:

Castrol należy do największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Firma jest liderem w obszarze innowacyjnych technologii, które pomogły realizować marzenia pionierów w dziedzinie motoryzacji. Integralną częścią strategii biznesowej firmy Castrol jest partnerstwo z koncernami samochodowymi, pozwalające na opracowywanie olejów i środków smarnych, dzięki którym możliwe jest bicie rekordów na lądzie, w powietrzu, w wodzie i przestrzeni kosmicznej od ponad 100 lat.

Castrol należy do Grupy BP i służy klientom z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej, morskiej i energetycznej. Produkty firmy Castrol cenione są za innowacyjność i wytrzymałość, które marka zawdzięcza wysokiej jakości i zaawansowanej technologii. Więcej informacji pod adresem www.castrol.com

O Testach Tytanu Castrol EDGE:

Testy Tytanu to seria wyzwań mających na celu zademonstrowanie wytrzymałości oleju Castrol EDGE, wzmocnionego technologią TITANIUM FST™. Castrol EDGE to wiodąca linia olejów silnikowych firmy Castrol.

Od premiery serii w 2014 roku Testy Tytanu obejrzało ponad 700 milionów widzów na całym świecie. TITANIUM ICE to piąty Test Tytanu Castrol EDGE.