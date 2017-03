Kolejne wyróżnienia na liście nagród Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o.

Rynkowy sukces Dobroplast to efekt spójnej strategii rozwoju firmy i konsekwencja w jej realizacji. Tworzy ją wypadkowa wielu czynników, przede wszystkim wysokiej jakości produkt, profesjonalna obsługa, wnikliwa analiza i dostosowywanie oferty do potrzeb odbiorców, a także uczciwość i rzetelność podejmowanych działań biznesowych. Są to naczynia połączone, które muszą ze sobą idealnie współgrać, aby założona wizja oraz obrane kierunki były w pełni realizowane. Firma Dobroplast jest doskonałym przykładem, że umiejętne zarządzanie i pełen profesjonalizm na każdym polu działania firmy owocuje rynkowym sukcesem i pozwala zdobyć zaufanie, zarówno klientów, jak i partnerów biznesowych. Potwierdzeniem tego są dwa prestiżowe wyróżnienia, które niedawno w imieniu firmy miał zaszczyt odebrać Dyrektor Rozwoju Sprzedaży Dobroplast Mariusz Jocek.

Pierwszym z nich jest certyfikat „Firma Godna Polecenia” przyznawany przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu w porozumieniu z Europejską Wyższą Szkołę Biznesu oraz Wielkopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN. Ten zaszczytny tytuł został przyznany dla Dobroplast do 2019 roku i potwierdza, że oferowane przez firmę produkty w pełni odpowiadają zapotrzebowaniu konsumentów. Drugie z wyróżnień, które trafiło w lutym na konto firmy Dobroplast to certyfikat „Wiarygodny Partner w Biznesie”. Certyfikat ten przyznawany jest najlepiej zarządzanym firmom i instytucjom w Polsce i świadczy o tym, że uhonorowane nim przedsiębiorstwo stanowi rzetelnego i solidnego partnera biznesowego.

Wiarygodność i zaufanie w biznesie to warunek konieczny, by osiągnąć sukces. Jednocześnie jest to wartość, na którą pracuje się latami, dbając o najwyższą jakość na każdym etapie świadczonych usług. Odbieranie tak prestiżowych wyróżnień w imieniu firmy Dobroplast to dla mnie ogromny zaszczyt, a jednocześnie potwierdzenie, że realizowany przez nas model biznesowy oraz sposób zarządzania firmą przynoszą właściwe rezultaty – mówi Mariusz Jocek, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży Dobroplast.