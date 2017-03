Kiedy trzeba wymienić okna?

Wiosna to pora kiedy zaczynamy planować większe i mniejsze remonty. Jednym z elementów domu, którym warto przyjrzeć się pod kątem konieczności modernizacji, są okna. Trudne zimowe warunki potrafią bowiem bezlitośnie zweryfikować ich kondycję. Okna mają do spełnienia niezmiernie ważne funkcje. Zapewniają widok na zewnątrz, doświetlają wnętrza i pozwalają na dopływ świeżego powietrza. Jako integralna część ściany zewnętrznej muszą gwarantować odpowiednią ochronę przed warunkami atmosferycznymi, stratami ciepła oraz nadmiernym hałasem dochodzącym z zewnątrz. Nie do przecenienia jest też ich rola estetyczna zarówno na elewacji, jak i w pomieszczeniach. Jeśli więc przestają spełniać którekolwiek ze swoich podstawowych zadań, trzeba pomyśleć o ich wymianie.

Najdotkliwiej odczuwaną wadą okien, skłaniającą do ich wymiany, jest nieszczelność. Nie tylko doświadczamy nieprzyjemnych przeciągów i strumienia zimnego powietrza w okolicach otworu okiennego, ale też rosną koszty ogrzewania domu. Stolarka otworowa ma bowiem znaczący wpływ na bilans energetyczny całego budynku. To właśnie przez okna ucieka nawet 20-30% ciepła. Może to być spowodowane za wysokim współczynnikiem przenikania ciepła Uw starego lub niskiej jakości okna, ale też nieprawidłowym montażem czy wypaczeniem ram pod wpływem upływu czasu. Co więcej, dyskomfort będziemy odczuwali również latem, gdyż pomieszczenia będą się przegrzewały.

Spadek izolacyjności dotyczyć też może akustyki. Warto rozważyć wymianę okien, jeśli we wnętrzach robi się zbyt głośno. Zamontowanie nowoczesnej stolarki odczuwalnie podniesie komfort życia. Pamiętać jednak trzeba, aby wybierając nowy produkt, dobrać współczynnik Rw odpowiednio do natężenia hałasu w danej lokalizacji.

Zły stan techniczny okien prowadzi czasem do problemów z ich obsługą. Wypaczone ramy czy zniszczone okucia sprawiają, że skrzydło ciężko otworzyć lub domknąć. Takie okna są nie tylko uciążliwe w codziennej eksploatacji, ale też stają się łatwe do sforsowania dla włamywaczy, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia.

Na koniec pozostała kwestia estetyki. Zniszczenie stolarki otworowej pod tym względem jest najłatwiejsze do zauważenia. Choć nie ma bezpośredniego wpływu na funkcjonalność, negatywnie oddziałuje na odbiór całego budynku. Nie jest to więc wcale sprawa drugoplanowa. Odbarwione, zżółknięte i porysowane ramy stolarki PVC lub łuszcząca się farba i spękania ram drewnianych oszpecą elewację i wnętrza.

Omówione powyżej wady w przypadku starych okien często występują łącznie. Zdarzyć się jednak może, że stolarka okienna ulegnie zniszczeniu mechanicznemu z przyczyn losowych, z powodu wandalizmu lub próby włamania. Konieczność wymiany takiego okna zależy od tego, czy uszkodzony element uda się zastąpić. Warto wówczas skontaktować się ze specjalistą, który oceni wielkość powstałej szkody i opłacalność jej naprawy.