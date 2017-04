Dlaczego projektowanie nawierzchni warto zlecić specjalistom?

Piękno w parze z komfortem użytkowania

Do głównych składowych dobrze zorganizowanej posesji niewątpliwie należą piękne i funkcjonalne nawierzchnie utwardzone. Ponieważ ich budowa wiąże się z określonymi kosztami i zazwyczaj jest inwestycją na długie lata, wszelkie niedopatrzenia, nie tylko wykonawcze, ale i koncepcyjne, mogą mieć bardzo dotkliwe skutki. „Dobry projekt nawierzchni powinien pogodzić funkcjonalność z estetyką”, podkreśla Marta Pryczkowska, liderka Działu Projektowego firmy Libet. „Istotny jest zwłaszcza przebieg ciągów komunikacyjnych – ich kształt, wymiary oraz materiały, z których zostaną wykonane, a także detale wykończeniowe. Pamiętajmy, że ogrody mogą być utrzymane w różnych stylach, z których każdy rządzi się własnymi regułami. Doświadczony projektant wykaże się nie tylko znajomością trendów, ale będzie też potrafił dostosować plan do konkretnej lokalizacji oraz potrzeb i upodobań przyszłych użytkowników”, dodaje ekspert Libet.

Nawierzchnia na solidnej podstawie

Rola projektu nawierzchni nie ogranicza się więc do wyboru kolorów oraz kształtów stosowanych produktów i stworzenia z nich pożądanej kompozycji – choć niewątpliwie jest to bardzo istotne. Profesjonalny plan obrazuje, jak będzie wyglądała aranżacja, uwzględniając jednocześnie najważniejsze szczegóły techniczne, które są podstawą prawidłowej realizacji. „Jeszcze przed zakupem upatrzonego asortymentu należy wiedzieć, w jakich warunkach i w jaki sposób będzie on później eksploatowany. Rodzaj oraz częstotliwość obciążeń, szerokość podjazdów lub ścieżek, wielkość tarasu, wykorzystanie dodatkowych elementów dekoracyjnych, specyfika gruntu – to wszystko wpływa na sposoby przygotowania podłoża, a także dobór i układanie kostek”, wskazuje Marta Pryczkowska z Libet. „Dysponując kompleksową wiedzą o preferencjach inwestorów i możliwościach zagospodarowania terenu, możemy skutecznie wprowadzać w życie rozmaite koncepcje, również te bardzo odważne”. Otoczenie domu to bowiem także wszelkie elementy, związane ze sferą relaksu czy szeroko pojętą sztuką użytkową: mała architektura, betonowe meble ogrodowe, kwietniki, rabaty itp.

Fachowy projekt jest podstawą osiągnięcia oczekiwanego efektu końcowego, uniknięcia błędów i zoptymalizowania kosztów. Projektant wskaże inwestorom różne możliwości, a jednocześnie nie pozwoli, by zagubili się w gąszczu wzorów i kolorów.

