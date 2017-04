Marka Nowodvorski Lighting na targach Salone del Mobile 2017 w Mediolanie

MIĘDZYNARODOWE TARGI SALONE DEL MOBILE odbywają się w Mediolanie już od 1961 roku - nieprzerwanie wyznaczając najnowsze trendy wzornicze. Stoiska rozmieszczone na gigantycznej przestrzeni odwiedzane są przez tysiące zwiedzających, stając się tym samym, doskonałym miejscem na stworzenie nowych międzynarodowych kontaktów biznesowych. SALONE DEL MOBILE towarzyszy ponad 400 imprez cyklicznych. Jedną z nich jest, odbywająca się co 2 lata, wystawa EUROLUCE poświęcona branży oświetleniowej. W trakcie jej trwania wystawcy z sektora oświetleniowego prezentują szeroki oraz kompleksowy wybór najlepszych produktów obecnych na rynku.



W tegorocznej 29 edycji EUROLUCE udział wzięło 450 wystawców z całego świata. W tym prestiżowym gronie, już po raz piąty, znalazła się polska marka Nowodvorski Lighting. Na swoim stoisku firmowym zaprezentowała, aż 30 kolekcji na rok 2017. Inspiracje do ich stworzenia stanowiły wartości i cechy przyświecające marce Nowodvorski Lighting: wysoka jakość, bogactwo wzorów dające nieograniczone możliwości dekoracyjne oraz funkcjonalność rozwiązań. Na stoisku o pow. 40 metrów kwadratowych spójnie zaprezentowano szeroki wachlarz lamp wiszących oraz kinkietów, jednocześnie tworząc miejsca do kontaktu z klientem, gdzie w pełnym komforcie można było przystąpić do rozmów biznesowych. Aranżacja całości nawiązywała do prezentowanych na nim produktów oraz trendów aktualnie panujących w projektowaniu wnętrz. Tym założeniom odpowiadała dekoracja z użyciem betonu, a także umieszczony w centralnym miejscu mech jak i przepierzenia z wizerunkiem drzew, które dodatkowo doskonale ożywiły ekspozycję.