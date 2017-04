Kampania wizerunkowa marki „Czas na Herbatę” z udziałem Macieja Florka

20-te urodziny

Z okazji swoich 20 urodzin marka „Czas na Herbatę” przygotowała strategię komunikacyjną, która pozwoli celebrować ten wyjątkowy jubileusz wspólnie z klientami. Jeden z jej elementów stanowi trzymiesięczna, internetowa kampania wizerunkowa, do której zaangażowany został Maciej „Gleba” Florek. W ramach pierwszej odsłony kampanii w dniach 21 - 28 kwietnia br. na profilu Instagram i Facebook marki „Czas na Herbatę” oraz Macieja Florka zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami. Kolejne zabawy odbywać się będą cyklicznie w maju oraz czerwcu. Działania promujące współpracę z Maciejem Florkiem obejmą także prasę ora blog firmowy marki Czas na Herbatę.

Bohater kampanii

Maciej "Gleba" Florek to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w tańcu dyskotekowym, hip-hopie i aerobiku sportowym. Jest również zwycięzcą pierwszej edycji programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!", a od 2016 roku jednym z jego jurorów. Z tańcem związany jest od dziecka. Pierwsze kroki stawiał w grupie Step, działającej we wrocławskim w MDK Krzyki. Zawodowo zajmuje się choreografią będąc twórcą wielu prestiżowych projektów tanecznych i teatralnych, a także wykładowcą technik tańca współczesnego oraz nowoczesnego.