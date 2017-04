Filiżanka pełna lata

Podróże, słońce czy woda to niewątpliwie jedne z pierwszych skojarzeń z latem. Jego nieodłączny element stanowią także pełne słodyczy i kolorów sezonowe owoce. Truskawki, brzoskwinie lub czereśnie kuszą na przydomowych bazarkach nie tylko smakiem, ale i aromatem. W obliczu takich przyjemności nietrudno znaleźć osoby, które z utęsknieniem wyczekują już wakacji. Warto pamiętać jednak, że klucz do udanego wypoczynku tkwi przede wszystkim w możliwości oddania się, prawie całkowitemu oderwaniu od codzienności. Dla wszystkich pragnących osiągnąć ten stan już dziś i to w dodatku bez konieczności podróżowania, marka Czas na Herbatę przygotowała egzotyczną kompozycję „Owocowa Laguna”. Zanurzając się w jej głębię odkryjemy pełną delikatnego, a zarazem wykwintnego aromatu, zieloną herbatę Sencha, która dodatkowo została urozmaicona masą orzeźwiających akcentów. W suszu znajdują się bowiem: soczyste kawałki melona, truskawki, żurawiny, maliny, a także jasnożółte płatki słonecznika. Takie połączenie sprawia, że już pierwszy łyk „Owocowej Laguny” przeniesie nas wprost do krainy wypełnionej promieniami słońca oraz błogim relaksem. Po powrocie natomiast jeszcze na długo będziemy mogli cieszyć się energią i pozytywnym nastrojem.

Herbata Owocowa Laguna marki Czas na Herbatę

Cena: 13,95 /50 g