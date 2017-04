Lekkie dania z ryżem marki Britta

Wiosna sprzyja lekkiej, zdrowiej diecie. To czas na oczyszczenie organizmu i odzyskanie energii po zimie. W tym celu warto wprowadzić do jadłospisu dania z ryżem. Pełne wartości odżywczych sprawią, że poczujemy się pełni sił, a jednocześnie nie obciążając żołądka. W ofercie marki Britta znajdziemy kilka rodzajów ryżu idealnych do dań obiadowych, przekąsek i deserów.