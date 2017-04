Bądź w formie z płatkami jęczmiennymi marki Halina

Zdrowie dla aktywnych

Płatki jęczmienne to bogactwo wartości odżywczych. Stanowią bowiem źródło białka, potasu, fosforu, magnezu, żelaza, wapnia i witaminy. Ponadto są szczególnie polecane w diecie odchudzającej ponieważ poprawiają trawienie oraz regulują proces przemiany materii. Dania przyrządzone na bazie płatków są syte i sprawiają, że rzadziej sięgamy po przekąski. W ofercie marki Halina znajdziemy Płatki Jęczmienne Błyskawiczne, które możemy ugotować na wodzie lub mleku. Wystarczy zalać pół szklanki płatków szklanką wody i zagotować aż do wchłonięcia płynu. Następnie podawać z ulubionymi owocami np. banana lub truskawkami, posypane wiórkami kokosowymi czy odrobiną kakao. Płatki jęczmienne doskonale sprawdzają się także na sucho jako dodatek do jogurtu, owoców czy deserów. Możemy nimi zagęszczać pasztet warzywny, sosy oraz farsze, a także dodawać do musli, ciastek, chleba i zup.

Aby zapoznać się z pełnym asortymentem inspirujących i zdrowych produktów marki Halina zapraszamy na stronę: www.halina.eu

Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Foods Sp. k.

Produkt: Płatki Jęczmienne Błyskawiczne marki Halina

Dostępne opakowania: 400g

Cena detaliczna: ok. 2,80 zł