Marka Czas na Herbatę wspiera wrocławski Przylądku Nadziei

Herbacina współpraca

Współpraca marki Czas na Herbatę oraz fundacji rozpoczęła się w czerwcu 2016 roku, gdy do sprzedaży trafiła dedykowana jej, herbacina kompozycja „Przylądek Nadziei”. Od tego momentu, w ramach dochodu z każdego sprzedanego kilograma, marka Czas na Herbatę przekazuje 50 złotych na konto fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. W ciągu niecałego roku sprzedano już 563 kg kompozycji, co przełoży się na 28 100 zł wsparcia dla fundacji wspierającej Klinikę "Przylądek Nadziei". Poza pomocą finansową marka Czas na Herbatę angażuje się również w inne działania na rzecz podopiecznych fundacji. Jednym ze wspólnych projektów były herbaciane warsztaty dla dzieci, które odbyły się w październiku ub.r. na terenie wrocławskiego Przylądka Nadziei. Kolejny owoc współpracy stanowi udział w corocznym koncercie charytatywnym „Koncert Nadziei”, który odbył się 25.04 br. we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Wydarzenie poza częścią artystyczną skupiło się również, na dostarczającej widzom wielu emocji, loterii z nagrodami. Jedną z nim był stworzony z myślą specjalnie o tej okazji - kosz prezentowy z wyjątkowymi podarunkami od marki Czas na Herbatę. Szczęśliwy zwycięzca losowany był na scenie, z której to prowadzący opowiedzieli o kompozycji pełnej miłości i uśmiechu - „Przylądek Nadziei”. Osoby, którym zabrakło szczęścia mogły z kolei, zakupić herbatę w formie cegiełki wspierającej finansowo chore maluchy.