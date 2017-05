Herbaciane kompozycje na Dzień Matki od marki Czas na Herbatę

Wyjątkowe niczym mamy

26 maja to idealna okazja, aby udowodnić mamom jak bardzo ważne są w naszym życiu. Wręczając im w prezencie wyjątkową herbatę możemy nie tylko mile je zaskoczyć, ale i zaprosić do wspólnego celebrowania ich święta. Takie połączenie stanowi prezent idealny, który z pewnością zaowocuje porcją miłych wspomnień na kolejne lata. W trosce o zadowolenie wszystkich mam, marka Czas na Herbatę przygotowała trzy autorskie kompozycje zachwycające smakiem oraz aromatem. Pierwsza z nich to „Serce Matki", której bazę stanowi czarna herbata wzbogacona skórką cytryny, cząstkami jabłka oraz malinami. Kombinacja ta sprawia, iż napar smakuje wprost wybornie. Kolejna propozycja to pełna owocowej ferii smaków „Chwila dla Ciebie”. W jej orzeźwiającym suszu ukryte jest połączenie zielonej herbaty Sencha, białej Pai Mu Tan, cząstek ananasa, owoców acai, marakui, a także płatków słonecznika. Ostatni pomysł na podarunek dla mam stanowi nowość - „Owocowa Laguna”. Już pierwszy łyk kompozycji pozwala nam zanurzyć się w głębię delikatnego, a zarazem wykwintnego aromatu zielonej herbaty Sencha, która dodatkowo została urozmaicona masą soczystych akcentów w postacie: kawałków melona, truskawek, żurawiny, malin, a także złocistymi płatkami słonecznika.

Marka Czas na Herbatę zadbała także o odpowiednią oprawę tego wyjątkowego święta, każda wybrana przez nas herbata zostanie bowiem zamknięta w unikalnym opakowaniu prezentowym z dedykacją.

Po więcej propozycji na Dzień Matki od marki Czas na Herbatę, zapraszamy do sklepów stacjonarnych Czas na Herbatę, a także online na www.czasnaherbate.net .

Herbata Owocowa Laguna marki Czas na Herbatę

Cena: 13,95 /50 g

Herbata Chwila dla Ciebie marki Czas na Herbatę

Cena: 14,95 zł/50g

Herbata Serce Matki marki Czas na Herbatę

Cena: 11,95 /50 g