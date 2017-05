Hiszpania na talerzu z ryżem do paelli marki Halina

Skarb Hiszpanii

Hiszpania znana jest nie tylko ze słonecznej pogody, ale i produkcji wina,oliwek czy serwowanych w restauracjach tapas. Narodową potrawą hiszpanów od wieków pozostaje jednak paella, która znana jest na całym świecie. Pochodzący z Walencji przysmak jest daniem jednogarnkowym, które charakteryzuje się sporą sytością, pysznym smakiem i aromatem oraz co bardzo ważne - prostotą wykonania. By przygotować tradycyjną pealle potrzebne nam będą: warzywa (papryki, pomidory i świeży, zielony groszek), owoce morza (krewetki, małże lub ich mieszanki), które w zależności od naszych upodobań można wymienić na kawałki piersi kurczaka oraz najważniejszy składnik, a tym samym klucz do udanej paeli - odpowiednio dobrany ryż. Na szczęście nie musimy jechać po niego, aż do Hiszpanii. Wystarczy, że sięgniemy do oferty marki Halina, w której znajdziemy specjalny ryż do paelli. Produkt ten powstał z wyskogatunkowego ryżu białego, który nadaje potrawie odpowiedni posmak. Z ryżem do paelli marki Halina szybko stworzymy danie nie tylko pełne wyjątkowego smaku, ale i bogate w dobroczynne właściowości odżywcze: węglowodany złożone dodające energii oraz błonnik.

Aby zapoznać się z pełnym asortymentem inspirujących i zdrowych produktów marki Halina zapraszamy na stronę: www.halina.eu

