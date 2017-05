Kasze marki Halina pyszny składnik wiosennych sałatek

Lekko i zdrowo

W trosce o zdrowie zarówno swoje, jak i najbliższych warto sięgać po naturalne produkty wolne od chemicznych dodatków. Obecna pora roku pozwala nam korzystać z nich w pełni, za sprawą dostępu do świeżych warzyw oraz owoców. Z ich pomocą możemy stworzyć różnorodne, kolorowe sałatki, które są nie tylko bardzo proste w przygotowaniu, ale przede wszystkim pyszne i zdrowe. By dostarczyć organizmowi dodatkową porcję składników odżywczych warto dodać do nich również kasze marki Halina. W ofercie producenta znajdziemy szeroki wybór tego przysmaku. Do wyboru mamy kasze: gryczane (prażone. z warzywami, białe), kuskus, jęczmienne (z warzywami, grube, pęczak). bulgur, orkiszowe, jaglane. Wszystkie kasze marki są bogate w węglowodany złożone, a także błonnik regulujący pracę jelit oraz wchłaniający nadmiar cholesterolu. Wiosenne sałatki przyrządzone z dodatkiem ulubionej kaszy będą również bardziej syte, co sprawi, że zmniejszy się nasza chęć na podjadanie między posiłkami.

